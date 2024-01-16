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خبير يوضح جوهر المتلازمة X في الطب

1/16/2024 4:32:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعتبر المتلازمة X في الطب مزيج عدد من الأعراض التي تشكل مجتمعة خطرا مميتا للشخص المصاب. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويقول الدكتور غريغوري فيكولوف، اختصاصي الأمراض المعدية، مدير مركز المعلومات العلمية للوقاية من الأمراض الفيروسية وعلاجها: "المتلازمة الأيضية X هي ثالوث مميت يجمع بين السمنة وارتفاع ضغط الدم وضعف التمثيل الغذائي للكربوهيدرات وارتفاع مستويات الغلوكوز أو وجود داء السكري بالفعل. ويزداد تواتر هذه المتلازمة في جميع أنحاء العالم بين جميع الفئات السكانية، حتى بين الأطفال".
ويؤكد الخبير أن المتلازمة X ليست مرضا معديا، ويشارك في علاجها أطباء القلب وأطباء الغدد الصماء. وتشير التوقعات إلى أن انتشار المتلازمة في العالم سيزداد.
وإضافة إلى مفهوم "المتلازمة X"، هناك في الطب "المرض X"، الذي هو مرض افتراضي يمكن أن يسبب وباء أو جائحة.
وقد أصبح معلوما أول من أمس، أن المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 الذي سينعقد في دافوس خلال الأيام من 15 إلى 19 كانون الثاني (يناير) الحالي سيناقشون "المرض X"، الذي يتوقع أن يكون معدل الوفيات التي يسببها أعلى بـ20 مرة من جائحة "كوفيد 19". وسيحضر رئيس منظمة الصحة العالمية وخبراء صحيون آخرون يوم غد اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض.
ويذكر أن هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا، أعلنت أن التصريحات بشأن "المرض X" قد تكون لها دوافع اقتصادية وليس علمية. مع العلم أن العلماء لم يدرسوا بما فيه الكفاية مسبب المرض إلى الآن.

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