أسرى الكيان في غزة.. المقاومة تعمق مأزق الاحتلال بورقة الحرب الإعلامية والنفسية

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي

"حكومتكم تكذب". بهذا العنوان اختصرت المقاومة الفلسطينية، ما يشهده ملف الأسرى الصهاينة في قطاع غزة من تطورات، وذلك عندما بثت قبل يومين، مقطع فيديو موجها الى داخل الكيان الصهيوني، لا سيما عائلات هؤلاء الأسرى، وفي الفيديو ظهر 3 منهم يطالبون حكومتهم بوقف ما سموه "الجنون"، وإعادتهم إلى عائلاتهم، بينما بثت الكتائب فيديو مماثلا السبت الماضي، بعنوان "الوقت ينفد".



لكن حكومتهم تستمر بالكذب ومحاولات الالتفاف على ضغط الشارع الصهيوني واحتجاجات أفرادها التي لا تهدأ، مطالبة بالتوصل لـ"صفقة تبادل" جديدة، وسط استمرار فشلها بتحرير أي منهم بالقوة العسكرية، وهو من الأهداف المعلنة التي سبق للكيان أن أعلن عنها في بداية عدوانه الهمجي على غزة، في حين تتمسك المقاومة بشروطها، مؤكدة أن الأسرى الصهاينة، لن يروا النور إلا بوقف الحرب.



وفي الفيديو الأخير، أكد الناطق العسكري باسم حركة المقاومة الاسلامية- حماس، أبو عبيدة، أن الاحتلال أخفق بتحقيق أهدافه، أو تحرير أي أسير لدى المقاومة، مشيرا إلى أن مصير العديد من الأسرى الصهاينة، بات مجهولا الأسابيع الماضية، وأن أسرى منهم (على الأغلب) قُتلوا، والاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم.



المحلل السياسي د. منذر الحوارات، يقول لـ"الغد"، إن "حماس باتت تدرك جيدا أهمية استخدام ورقة الأسرى لتوتير المجتمع الصهيوني، والضغط عليه، وخلق حالة من التناقضات بداخله، لذلك يجري استخدامها وإبرازها عند كل منعطف، يُلاحظ أنها بدأت تتراجع فيه أو تفقد أهميتها".



وأضاف الحوارات، أن "نتنياهو يصر في المقابل على أن الحسم العسكري، الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الأسرى، برغم أن هناك أطرافا إسرائيلية أخرى، ترى بأن إطلاقهم يجب ألا يتم بالحسم العسكري، وهو ما تحدث عنه زعيم المعارضة يائير لبيد قبل يومين، قائلا إن "تصفية حماس أو رئيسها يحيى السنوار أمر يمكن القيام به لاحقا".



وتطرق الحوارات إلى أن "الحرب بالنسبة للكيان، لم تعد لتحقيق أجندات عسكرية فقط، بل بدأت تدخل في مسألة التجاذبات السياسية بين الحكومة والمعارضة، اذ يستخدمها كلا الطرفين للانقضاض على الطرف الآخر".



ولفت إلى أن "نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب إلى أبعد مدى ممكن، حتى لو اضطره الأمر إلى فتح جبهات أخرى، ليتملص من المحاسبة السياسية والجزائية ضده، وهو يأمل أيضا بأن يحقق انتصارا كاسحا على المقاومة الفلسطينية، في حين تستثمر المعارضة في الكيان حالة الحرب لزعزعة رئيس وزراء حكومة الكيان المتطرف بنيامين نتنياهو، والانقضاض عليه".



وبشأن تصريحات أبو عبيدة تحديدا، تقول أستاذة العلوم السياسية بجامعة اليرموك د. شذى الليالي العيسى، إنها تشير لوجود خطر كبير على الأسرى الصهاينة، لخلق حالة من الضغط النفسي الكبير على حكومة الحرب التي باتت تعاني من ضغوط خارجية عظمى، لعل أكبرها وقوفها لأول مرة للمساءلة في محكمة العدل الدولية".



وأضافت العيسى، أن "حكومة الاحتلال فقدت مصداقيتها داخليا وخارجيا، وتحاول تجميل أو إخفاء مواضع ضعف عميقة في صفوفها، فلطالما حاول نتنياهو أن يوصل للعالم أن الكيان مستقر، وبإمكانه أن يكون من أقوى دول المنطقة، لا بل أقواها إن صح التعبير".



أما بشأن التعطيل الصهيوني لجهود التوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة، فترى العيسى أن ذلك "يدل على تخبط واضح من السلطات الصهيونية وممن يدعمها، فالكيان يفضل البقاء بمظهر قوي لا يرضخ للشروط، متجاهلا بذلك مطالب أفراده في الداخل، ممن يستمرون بالمطالبة بتحرير الأسرى، فحكومة نتنياهو تتخبط بين خفض سقف المطالبات والدخول في هدنة جديدة، بينما نجد أن رد حماس ثابت، برفع سقف المطالبات وعدم القبول بأي مفاوضات دون وقف إطلاق نار شامل، أو انسحاب من غزة".



وقالت، "الناظر لقرارات الكيان في الآونة الأخيرة، يعي تماما بأن حكومته تعاني من نقص كبير في الرؤية للواقع على الأرض، وأنه قد وصل بتعنته إلى سياسة الأرض المحروقة كي يظهر بأنه في موقف أقوى على الأرض، وهذا ليس بجديد عليه، لكن في هذه المرة، أعتقد بأن الواقع مختلف شيئا ما، فقوات الجناح العسكري لحماس - كتائب القسام، خططت جيدا لهذه الحرب، ولن تسمح بتقويض مساعيها بهذه السهولة".



ولا يمكن بأي حال من الأحوال كما ترى العيسى، أن يكون ملف الأسرى لدى حكومة الاحتلال هامشي، مشيرة إلى بُعدين "الأول، يتعلق بصورة القوة للكيان أمام العالم، ويؤكد على مخالفته لكل الأعراف الدولية والإنسانية، والثاني يتعلق بمحاولات ضبطه للداخل، والذي أصبح يشكل عبئا كبيرا على حكومته التي تتعامل مع أزمات تشكل خطرا كبيرا على مستقبل الاحتلال كدولة وليس فقط على حكومته، خصوصا في ظل تراجع الدعم الدولي تجاهه بعد مواقفه المخزية التي لم تعد تخفى على أحد، اذ إن هذه الدول لا تقف على مصالحها وسياساتها فقط، بل هي أيضا تعاني من ضغط داخلي، يجعل من الضرورة بمكان رفع اليد عن الاحتلال وجرائمه، امتثالا لمطالب مواطنيهم وممثليهم".



ومن وجهة نظر استاذ العلوم السياسية د. بدر عارف الحديد، فإن كتائب القسام وفي سياق الحرب النفسية، تفهم جيدا مدى حجم الضغط الذي يحدثه بث مثل تلك المقاطع للداخل الصهيوني، بما يدفع في نهاية الأمر إلى تحقيق مكاسب ذات بعد عسكري أو سياسي، لا سيما في حال الوصول إلى صفقة تبادل كبيرة أو شاملة، مع وقف مؤقت لإطلاق النار، أو حتى إنهاء الحرب.



لكن لماذا يواصل الكيان تعطيله للجهود الساعية لإبرام صفقة جديدة؟، الحديد يجيب، إن "حكومة الاحتلال تنظر بالمجمل الى صفقات التبادل بوصفها رضوخا لمطالب المقاومة الفلسطينية، ولا تذهب لإبرامها إلا مكرهة وتحت الضغط".



وأشار إلى أن الصفقة التي تمت خلال العدوان على غزة بموجب هدنة مؤقتة، موجعة بالنسبة لقادة الإجرام الصهيوني، وفيها حققت كتائب القسام مكاسب نوعية على مختلف المستويات، من ضمنها ما يتعلق بالحرب الإعلامية والنفسية.



وتوقع الحديد، بأن يرضخ الاحتلال لشروط المقاومة بشأن الأسرى، خصوصا أنه ما يزال يعاني من الفشل في تحقيق إنجازات عسكرية حقيقية بالقطاع، وذلك على وقع خلافات حادة تعصف بالداخل الصهيوني على المستويين العسكري والسياسي، وتزايد المواقف الخارجية الضاغطة لدفع الاحتلال الى وقف الحرب.

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