اسكان موظفي الأمانة: إصدار دفعة جديدة لمستحقي القروض بـمليون و95 ألف دينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصدرت لجنة إدارة صندوق اسكان موظفي أمانة عمان ، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة مليون و 95 الف دينار ٠
وحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الاولى التي يتم إصدارها لهذا العام (2024) على 83 مشترك كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها ٠
وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين
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