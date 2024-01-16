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صندوق توفير البريد يطلق 19 خدمة إلكترونية

1/16/2024 4:31:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق صندوق توفير البريد الأردني 19 خدمة إلكترونية خاصة بخدماته.
وقالت الناطقة الإعلامية للصندوق ليما عمايرة، إنه تم اختيار 5 خدمات إلكترونية كمرحلة أولى وهي: فتح حساب "جاري، توفير، وديعة"، طلب كتاب ملاءة مالية "لمن يهمه الأمر"، طلب كتاب التزام، طلب كتاب براءة ذمة وطلب إعادة الأمانات- رديات.
وبينت انه للدخول على هذه الخدمات يجب تفعيل الهوية الرقمية أولا ومن ثم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق والدخول الى تطبيق سند واختيار الخدمات الالكترونية ومن ثم الخدمة المطلوبة.
يذكر ان صندوق توفير البريد الأردني قام بتطبيق نظام مصرفي ومالي في شهر حزيران العام الماضي بأحدث التقنيات وأتمتة جميع عملياته وخدماته الأساسية من خلال تطوير أنظمة، تطبيقات محوسبة شاملة ومتكاملة.
وشملت مكونات الحل الرئيسية، أنظمة بنكية ومالية، أنظمة إدارة العمليات الداخلية، أتمتة الدورات والعمليات الاجرائية ضمن أنظمة مسيرات اجراءات العمل، إمكانية بناء مصفوفة صلاحيات مع المرونة في التعديل، أنظمة تخدم الفروع التابعة للصندوق وعملياتها، امكانية استخدام متصفحات الكترونية متعددة للعمليات والاجراءات المقدمة من قبل الصندوق، امكانية استخدام النظام على تطبيقات الاجهزة الذكية او من خلالها، أنظمة تقارير مرنة، الربط مع الأنظمة المعتمدة لدى الصندوق، الربط مع شركاء الخدمات للصندوق وأنظمة ذات مواصفات آمنة وعالية ومتقدمة.
(بترا)

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