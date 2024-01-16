جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط بصفوفه وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

وسمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر اسم اللواء نيتسان شاسلر 21 عاما، من الخضيرة، مقاتل في الكتيبة 7155 تصميم رأس الحربة (55)، الذي قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.



وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه في المعركة التي قتل فيها نيتسان شيسلر، أصيب جندي احتياط في الكتيبة 7155، بجروح خطيرة، كما أصيب مقاتل في كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار مجولان" (7) بجروح خطيرة خلال معركة دارت جنوب قطاع غزة.



وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي من السابع منذ أكتوبر إلى 523، وإلى 189 منذ بدء المناورة البرية في القطاع.

