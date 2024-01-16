Tuesday, 16 January 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير بمجلس حرب الاحتلال: بعيدون جدا عن إنهاء حماس

1/16/2024 4:31:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير في مجلس الحرب جدعون ساعر قوله إنهم بعيدون جدا عن إنهاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكشفت بيانات مؤقتة نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن الحرب على قطاع غزة، أن تقديراته تشير إلى أن غالبية مقاتلي وقادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

بينما زعمت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من قتل حوالي 9 آلاف من عناصر المقاومة الإسلامية "حماس"، وأشارت إلى أن عدد مقاتلي حماس يبلغ نحو 30 ألفاً.

وقال جيش الاحتلال أيضاً إنه تمكن من قتل 170 شخصاً في الجبهة الشمالية، حيث يخوض الاحتلال مواجهات متقطعة مع حزب الله اللبناني وفصائل من المقاومة الفلسطينية.

كما أظهرت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم 30 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء عدوانه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما استهدف 750 هدفاً في الجبهة الشمالية، حسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

بينما اخترق نحو 9 آلاف صاروخ أطلق من قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع الحرب، ونحو 2000 صاروخ من لبنان ونحو 30 صاروخاً من سوريا.

كما أشارت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، قُتل 522 جندياً في معارك يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفي مناورات برية في قطاع غزة، وفي معارك في جنوب لبنان، وأوضح أن 188 من الجنود قتلوا في معارك القطاع.-(وكالات)

MENAFN16012024000072011014ID1107726109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث