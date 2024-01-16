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إطلاق دفعة صاروخية كبيرة من غزة باتجاه النقب الغربي

1/16/2024 4:31:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، دفعة صاروخية كبيرة من قطاع غزة باتجاه نتيفوت في النقب الغربي.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن قصف الصواريخ من شمال القطاع استهدف نحو 19 بلدة بغلاف غزة والنقب الغربي.

وقالت القناة 11 الإسرائيلية إن نحو 50 صاروخا أطلقت ضمن دفعة الصواريخ الأخيرة التي استهدفت نتيفوت وبلدات حولها.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابة مباشرة في مبنى بمدينة نتيفوت في النقب الغربي إثر الدفعة الصاروخية الأخيرة من قطاع غزة.

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