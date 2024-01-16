إطلاق دفعة صاروخية كبيرة من غزة باتجاه النقب الغربي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أطلقت المقاومة
الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، دفعة صاروخية كبيرة من قطاع غزة باتجاه نتيفوت
في النقب الغربي.
وذكرت مصادر
إسرائيلية أن قصف الصواريخ من شمال القطاع استهدف نحو 19 بلدة بغلاف غزة والنقب
الغربي.
وقالت القناة 11
الإسرائيلية إن نحو 50 صاروخا أطلقت ضمن دفعة الصواريخ الأخيرة التي استهدفت
نتيفوت وبلدات حولها.
وأفاد مراسل
الجزيرة بوقوع إصابة مباشرة في مبنى بمدينة نتيفوت في النقب الغربي إثر الدفعة
الصاروخية الأخيرة من قطاع غزة.
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