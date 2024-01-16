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بعد مرور 100 يوم على العدوان.. محمد عساف يغني لغزة و آلامها

1/16/2024 4:31:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشر الفنان الفلسطيني محمد عسّاف مقطع فيديو، على قناته عبر موقع يوتيوب، وعبر منصة“إكس”، أغنية جديدة تحمل عنوان“غزة العزة”، بمناسبة مرور 100 يوم من العدوان على قطاع غزة، يصف فيها وجع ومعاناة الشعب الفلسطيني، ويتغنى بصمود أهلها وصبرهم في وجه العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“أنا على أرضك رابي وما بعت ترابي”
جاء في مطلع الأغنية:“غزة غزة غزة، انت رمز العزة، احني راسك يالتاريخ وبغير غزة ما ترفعها، جينا أطفال وفيها نشيخ، وفيها جذوري وما تقلعها”.

وفي صدر الأغنية تقول الكلمات:“على أرضك أنا رابي، صابر على الأوجاع وما بعتو ترابي.. لك أكتب يا هالتاريخ على اللي جرى بي، أنا غزة وبصمودي انضرب”.

والأغنية من كلمات الشاعر سامي عفانة، وتلحين الفنان وائل الشرقاوي.


عرض لمشاهد عدوان تدمي القلوب والعيون
وعرض عساف في الفيديو كليب مشاهد من الدمار والمعاناة التي يعانيها أهل القطاع على خلفية عدوان غزة.

وقد ضمّن الفنان في هذا الفيديو لقطات ومشاهد صادمة ومؤلمة لأمهات يحتضن جثامين فلذات أكبادهن، وعناقاً للأحبة الذين يتعالون على جراحهم حباً ودفاعاً عن أرضهم، كما ظهرت مشاهد تدمي القلوب والعيون لرؤية أطفال مذعورين خائفين يبكون الأهل والإخوة، إلى جانب مقابر جماعية احتضنتهم أرض غزة، كما بدا في أحد المشاهد الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي تحول إلى أيقونة للصبر والصمود.

وأرفق النجم الفلسطيني الفيديو بتعليق جاء فيه:“فيها جذوري وما تقلعها... #غزة _العزة”.

وذكر عسّاف في تصريحات صحفية إن أغنيته تعبر عن اعتزازه بأبناء وطنه في غزة، وأنه يشعر بما يعانونه من الاحتلال الإسرائيلي.


وقال إن“الأغنية أخذت وقتاً طويلاً من التحضير، كون موجة الحرب والعدوان كانت عالية، ولم أكن أستطيع التفكير في بداية العدوان إلا بما يحدث من مآسٍ”.

تفاعل كبير مع أغنية عساف
استطاع فيديو عساف أن يحقق نسبة مشاهدة عالية، حيث علّق العديد من المتابعين على المقطع بالدعاء لنصرة أهل غزة في محنتهم.

كما أشاد المتابعون بأداء محمد عساف بالتعليق:“ابن غزة العزة”، ووصفه العديد منهم بأنه“صوت القضية والحق”.


ومحمد عساف هو مغنٍ فلسطيني بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغانٍ مصورة له، بدأت شهرته تزداد بعد أن فاز في برنامج أراب آيدول في موسمه الثاني، على قناة إم بي سي 1، وكان له حضور متميز في عدة مهرجانات، حيث شارك بأغنية في افتتاح كأس العالم 2014 وأنتج عنه فيلم الآيدول في عام 2016. -عربي بوست

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