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تصاب برجفة جسدية أثناء الشجار؟ إليك الأسباب وطرق العلاج

1/16/2024 4:31:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتعدد أسباب رعشة الجسم أثناء العصبية لتشمل عدة أمور، تابع هذا المقال للتعرف عليها أكثر:
أسباب رعشة الجسم أثناء العصبية
يعاني العديد من الأشخاص من الرعشة أثناء العصبية والتي يمكن أن تؤثر على جودة حياة لمريض، وتحد من قيامه بالعديد من الأنشطة.

نذكر فيما يأتي بعض أسباب الجسم أثناء العصبية المحتملة كما يأتي:

رد فعل طبيعي للجسم أثناء العصبية
يمكن أن تساعد معرفة كيف يمكن أن تؤثر العصبية على كيمياء الجسم في تحديد السبب وراء الإصابة بالرعشة، وم الجدير بالذكر أن مشاعر العصبية والقلق تعد أحد أنواع الاستجابة الطبيعية للجسم نتيجة التعرض للإجهاد والضغط.

عندما يكون المريض تحت ضغط ما سواء كان مزمنًا أو حادًا فإن الجسم يقوم بإفراز بعض هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين (Adrenaline)، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وسرعة التنفس، كما قد يسبب رعشة في الجسم نتيجة اهتزاز العضلات في الجسم.

تكون الرعشة في مثل هذه الحالة لحظية في معظم الأحيان، وتزول بمجرد زوال العامل المسبب لإفراز هرمونات التوتر في الجسم.

الإصابة ببعض الحالات المرضية
في بعض الأحيان يكون هناك ارتباط كبير بين بعض الحالات المرضية المرتبطة بالرعاش والقلق الاجتماعي، مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد ما قد يسبب استمرار رعشة الجسم لفترات طويلة وتفاقمها في حال التعرض إلى بعض عوامل الخطر، مثل: العصبية.

تناول بعض الأدوية
قد يزيد تناول بعض أنواع الأدوية من تفاقم حالة رعشة الجسم وخاصةً عند العصبية، مثل أدوية الغدة الدرقية، أو أدوية الربو، لذلك فقد يكون هناك حاجة إلى تغيير هذه الأدوية في بعض الأحيان، وذلك إذا كانت تؤثر على جودة حياة المريض بشكل كبير.

عوامل تزيد من خطر الإصابة برعشة الجسم أثناء العصبية
إضافةً إلى أسباب رعشة الجسم أثناء العصبية، يوجد العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة برعشة الجسم، وتشمل ما يأتي:

اضطراب الهلع
يعد اضطراب الهلع من أكثر اضطرابات القلق خطورة، حيث يشعر الشخص المصاب بالقلق والعصبية الشديدة ما يسبب ظهور العديد من الأعراض الأخرى، مثل: خفقان القلب، وآلام الصدر، وضيق التنفس.

القلق الاجتماعي
يعاني الأشخاص المصابون بالقلق الاجتماعي من مستويات عالية من الخوف والعصبية في المواقف الاجتماعية، إذ إنهم يميلون إلى تجنب المواقف الاجتماعية بسبب الخوف من حكم الآخرين عليهم.

الرعاش مجهول السبب
يسبب الرعاش مجهول السبب في زيادة حالة العصبية والتوتر، ما قد يؤدي إلى تفاقم الاهتزاز الناتج عن الرعاش مجهول السبب.

ممارسة بعض الأنشطة
ويشمل ذلك حضور الحفلات أو التجمعات الاجتماعية الأخرى، والأكل أو الشرب في الأماكن العامة، وإجراء مكالمات هاتفية، ولقاء أشخاص جدد، والتحدث أمام مجموعة من الأشخاص.﻿

علاج رعشة الجسم أثناء العصبية
بعد التعرف على أسباب رعشة الجسم أثناء العصبية، من الملاحظات الهامة حول علاج رعشة الجسم أثناء العصبية ما يأتي:

تكون رعشة الجسم أثناء العصبية في معظم الأحيان مرافقة لحالات أخرى، مثل الشعور بالتعب، وكثرة التبول، والأرق، والتعرق، والشعور بالتوتر، وزيادة معدل ضربات القلب، لذا قد يواجه المريض بعض المشكلات في القيام ببعض المهام، مثل: شرب الماء، والإمساك بالملعقة وبعض الأنشطة الأخرى.


يتم علاج رعشة الجسم أثناء العصبية بناءً على شدة حالة المريض إضافة إلى سبب الإصابة، إذ يمكن أن يكون ناتج عن الإصابة ببعض الأمراض، ما يدعو إلى الحاجة إلى العلاج ببعض أنواع الأدوية التي يحددها الطبيب.


يمكن أن يساعد التحدث مع الطبيب النفسي في اتخاذ الخيار الملائم لعلاج حالة رعشة الجسم أثناء العصبية. -وكالات

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