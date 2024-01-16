أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020 إلى 869 مليار دولار

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال تقرير صادر عن المنظمة نُشر تزامناً مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، إن ثروات هؤلاء الأثريات ارتفعت من 405 مليارات دولار في العام 2020 إلى 869 مليار دولار في العام الماضي.



الأثرياء الخمسة الكبار عالمياً هم((الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، ورئيس LVMH برنار أرنو وعائلته، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، ومؤسس أوراكل لاري اليسون، والمليادير وارن بافت)).



ومع ذلك، قالت ((أوكسفام)) إنه منذ العام 2020، أصبح نحو خمسة مليارات شخص في كل أنحاء العالم أكثر فقراً.



وبشكل عام، صار المليارديرات حالياً أكثر ثراءً بمقدار 3.3 مليارات دولار عما كانوا عليه في العام 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي أثّرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.



وعبّرت ((أوكسفام)) عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضاً وبشكل ملحوظ المزيد من القوة.



وقالت المنظمة ((تُستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة: من خلال الضغط على العمّال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة)).

كما اتهمت ((أوكسفام)) الشركات بمفاقمة ((عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جداً على الضرائب))، مع عواقب بعيدة المدى.



وقالت ((أوكسفام)) إن الدول سلّمت السلطة إلى المحتكرين، ما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تُدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد.



وأضافت ((في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة)).



وقالت المنظمة إنّ الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، ما يحرم الحكومات من أموال يمكن أن تُستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقراً في المجتمع.



1.8 تريليون دولار ضرائب



وأشارت ((أوكسفام)) إلى أنّ الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك من 48 بالمئة في العام 1980 إلى 23.1 بالمئة في 2022.



ولمعالجة هذا الخلل، دعت منظمة ((أوكسفام)) إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتةً إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنوياً.



كما دعت إلى وضع حد أقصى لأجور المدراء التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.- ا ف ب

