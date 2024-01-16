شركة Neuraptive Therapeutics Inc. تحصل على تصنيف الدواء اليتيم لأصولها الإنمائية الرائدة

(BUSINESS WIRE )-- يسرُّ شركة Neuraptive Therapeutics Inc.، إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول الطبية المبتكرة، أن تعلن عن حصولها على تصنيف الدواء اليتيم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) نظير تصنيعها مادة الفوسوجين الموجودة في مجموعة العلاج NTX-001. يُعدُّ هذا التصنيف علامةً فارقةً في تطوير NTX-001، وهو علاج جديد لإصابة الأعصاب الطرفية التي تتطلب الخضوع للعلاج.

صرَّح الدكتور Seth Schulman، المدير الطبي لشركة Neuraptive Therapeutics Inc.، قائلاً: "يُعدُّ الحصول على تصنيف الدواء اليتيم لـ NTX-001 خير شاهد على التزامنا بتطوير حلول الرعاية الصحية للمرضى الذين يعانون من إصابات الأعصاب الطرفية ولديهم اليوم خيارات محدودة." يتم منح تصنيف الدواء اليتيم للأدوية المخصَّصة لعلاج الأمراض أو الحالات النادرة في الولايات المتحدة.

تتمثل أبرز النقاط حول تصنيف الدواء اليتيم فيما يلي:



التمتُّع بالتسويق الحصري لمدة 7 أعوام للجهات الراعية للمنتجات اليتيمة المعتمدة

الائتمان الضريبي الفيدرالي للنفقات المتكبدة في إجراء البحوث السريرية داخل الولايات المتحدة

التنازل عن رسوم قانون رسوم متعاطي الأدوية الموصوفة طبيًا ( PDUFA ) للأدوية اليتيمة

القدرة على التأهُّل للمنافسة على المنح البحثية المُقدَّمة من مكتب تطوير المنتجات اليتيمة ( OOPD ) لدعم الدراسات السريرية للأدوية اليتيمة الحصول على الأهلية لتلقِّي المساعدة التنظيمية والتوجيه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) في وضع خطة شاملة لتطوير الأدوية.

ومن جانبه صرَّح Evan L. Tzanis، الرئيس التنفيذي للعمليات ونائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير قائلاً: "يأتي قرار منح إدارة الغذاء والدواء تصنيف الدواء اليتيم في وقتٍ مهم، حيث نستعد للالتقاء بالمنظمين في الأشهر المقبلة للحصول على مدخلاتهم بشأن أعمال التطوير المستقبلية والمسار النهائي للموافقة". "تخطط شركة Therapeutics Neuraptive بعد الحصول على هذا التصنيف لتسريع عملية تطوير NTX-001، بهدف تقديم هذا العلاج الواعد للمرضى في أقرب وقت ممكن." حسبما صرَّح السيد Tzanis.

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نبذة عن NTX-001

NTX-001 هي التقنية الجراحية الوحيدة التي يمكنها تحسين النتائج الوظيفية بسرعة للمرضى الذين يعانون من إصابات الأعصاب الطرفية عن طريق منع التَّنَكُّس الوولري بعد اندماج المحاور العصبية بالبولي إيثيلين جليكول (PEG) باستخدام تسلسل علاجي محسَّن ومُحدَّد في غرفة عزل الأعصاب الخاضعة للرقابة.

نبذة عن شركة Neuraptive Therapeutics Inc.:

تُعدُّ شركة Neuraptive Therapeutics, Inc. شركةً للتكنولوجيا الحيوية تُكرّس جهودها لتطوير علاجات ومنتجات طبية جديدة لتلبية الاحتياجات غير الملباة للأطباء والمرضى الذين يعانون من إصابات الأعصاب الطرفية. تتخذ الشركة من واين بولاية بنسلفانيا مقرًا رئيسيًا لها. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .

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