Xiaomi تطرح سلسلة Redmi Note 13 الجديدة كلياً

كشفت شركة Xiaomi النقاب عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة Redmi Note 13 التي طال انتظارها خلال حفل إطلاق حصري أُقيم في فندق ريتز كارلتون في دبي، مؤكدة بذاك تفاني شركة Xiaomi في تقديم منتجات متطورة في المنطقة. شهد الحدث مشاركة أكثر من 200 شخص، من صنّاع المحتوى والمحررين التقنيين وممثلي وسائل الإعلام والوكلاء المعتمدين، وشمل الحفل الكشف عن الهواتف الأربعة وهي Redmi Note 13 Pro+5G، و Redmi Note 13 Pro 5، و Redmi Note 13 Pro، و Redmi Note 13، التي تبدا أسعارها من 749 درهماً إمارتياً.

وتميّز الحدث بمنطقة تجربة واسعة سمحت للضيوف بالتعرّف على الميزات الرائعة لهذه السلسلة الجديدة عن قرب. واستكشف الحاضرون الهواتف الذكية وأحدث الأجهزة القابلة للارتداء وهي Redmi Watch 4 وRedmi Buds 5 Pro وRedmi Buds 5، التي جعلتهم منبهرين بالإمكانات المميزة لهذه الأجهزة.

هذا وقد شهدت سلسلة Redmi Note 13 تحسينات كبيرة في نظام الكاميرا والتصميم والشاشة والمعالج، مواصلةً بذلك العمل على سد الفجوة بين الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة والهواتف الرائدة. وهي توفر متانة استثنائية وتجربة مستخدم رائعة وقدرات تصوير مذهلة، وكل ذلك بأسعار تنافسية.

تُعيد سلسلة Redmi Note 13 تعريف إمكانيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول من خلال تقديم نظام كاميرا مبتكر. وتتميز هذه الطرازات الاحترافية، ومن ضمنها Redmi Note 13 Pro+ 5G وRedmi Note 13 Pro 5G وRedmi Note 13 Pro، بكاميرا رائعة بدقة 200 ميجابكسل مزودة بتقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS) وقدرات تكبير2x/4x تحافظ على جودة الصورة، ما يتيح للمستخدمين التقاط صور دقيقة بتفاصيل استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز إعدادات الكاميرا، التي تتضمن مستشعراً كبيراً مقاس 1/1.4 بوصة وتقنية المعالجة المحسنة للصور وتقنيات متقدمة مثل Tetra2 pixel، بتقديم جودة صورة استثنائية، حتى في الظروف الصعبة ومع إضاءة منخفضة.

وتتميز الطرازات الأساسية، Redmi Note 13 5G وRedmi Note 13، بكاميرا رئيسة بدقة 108 ميجابكسل مع قدرات تكبير3x تحافظ على جودة الصورة وفلاتر filmCamera للتخصيص. كما توفر إعدادات الكاميرا الثلاثية والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، باستخدام محرّك التصوير Xiaomi Imaging Engine، التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي من الجيل التالي ومعالجة مُحكمة للصور.

إلى جانب قدرات التصوير الرائعة، تتميز سلسلة Redmi Note 13 بتصميمها المعاصر، الذي يتميز بحواف رفيعة للغاية وشاشة AMOLED نابضة بالحياة توفر معدلات تحديث تصل حتى 120 هرتز. كما يضمن هذا المزيج تجربة مستخدم متميزة، من خلال توفير عملية تصفح سلسة وصور مرئية محسنة لتجربة مشاهدة أكثر متعة.

إلى جانب ذلك، تُعدّ المتانة ركيزة أساسية في هذه السلسلة مع اعتماد زجاج Corning® Gorilla® Glass Victus®، التي تعزز المقاومة عند السقوط والخدوش العرضية. وتخطو بعض الطرازات، مثل Redmi Note 13 Pro+ 5G، خطوة إلى الأمام من خلال اعتماد معيار مقاومة الماء والغبار (IP68)، ما يوفر للمستخدمين راحة البال الإضافية في الظروف الصعبة.

من حيث التصميم الداخلي، يتم تشغيل سلسلة Redmi Note 13 بمعالجات متقدمة، لا توفر الأداء المتميز فحسب، بل الكفاءة اللازمة أيضاً. ويتميز هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G الرائد، المدعوم بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 7200-Ultra، ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ويوفر ميزة HyperCharge الرائدة في القطاع بقدرة 120 واط، ما يضمن الشحن الكامل خلال 19 دقيقة فقط.

وبالانتقال إلى فئة الأجهزة القابلة للارتداء، تتصدر ساعة Redmi Watch 4 المجموعة بفضل شاشة AMOLED الواسعة مقاس 1.97 بوصة والتصميم الأنيق وميزات المراقبة الصحية المتطورة. وفي الوقت نفسه، تعيد سماعات Redmi Buds 5 وRedmi Buds 5 Pro تعريف التجارب الصوتية من خلال خاصية إلغاء الضجيج (ANC) وخيارات التخصيص باستخدام تطبيق Xiaomi Earbuds. كما تعمل سماعات Redmi Buds 5 Pro، المدعومة بتقنية ترميز الصوت LDAC وملفات تعريف EQ المتعددة، على رفع مستوى التجربة السمعية لتوفر للمستخدمين رحلة سمعية غامرة وشخصية.

تتخطى سلسلة Redmi Note 13 حدود الهواتف الذكية التقليدية، لتقدم للمستخدمين تجربة هاتف محمول شاملة ومبتكرة تشمل التصوير العالي المستوى وجماليات التصميم والمتانة والتكنولوجيا المتقدمة.

الأسعار والتوفر

تقدم سلسلة Redmi Note 13 مجموعة متنوعة من الطرازات ذات سعة تخزين كبيرة وألوان متعددة. يتوفر هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G الرائد باللون الأسود الداكن Midnight Black والأبيض القمريMoonlight White والأرجواني Aurora Purple، ويتميز بسعة تخزين تبلغ 12+512 جيجابايت، وبسعر يبدأ من 1599 درهماً إماراتياً. يتوفر هاتف Redmi Note 13 Pro 5G باللون الأسود الداكن Midnight Black والأزرق المخضر Ocean Teal والأرجواني Aurora Purple، مع سعة تخزين واحدة بسعة 12+512 جيجابايت، وبسعر 1399 درهماً إماراتياً. بالنسبة لهاتف Redmi Note 13 Pro، تشمل خيارات الألوان الأسود الداكن Midnight Black والبنفسجي Lavender Purple وأخضر الغابات Forest Green، مع خيارين مختلفين للتخزين: 12+512 جيجابايت ابتداءً من 1159 درهماً إماراتياً و 8+256 جيجابايت ابتداءً من 969 درهماً إماراتياً. أمّا هاتف Redmi Note 13، المتوفر باللون الأسود الداكن والأخضMint Green والأزرق الجليدي Ice Blue، فيأتي مزوداً بسعة تخزين واحدة وبسعر يبدأ من 749 درهماً إماراتياً.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر ساعة Redmi Watch 4 بسعر يبدأ من 379 درهماً إماراتياً، وسماعاتRedmi Buds 5 Pro بسعر 319 درهماً إماراتياً، وسماعات Redmi Buds 5 بسعر 179 درهماً إماراتياً، تُسهم جميعها في تشكيل مجموعة منتجات شاملة. وستكون جميع طرازات هذه السلسلة، بما في ذلك المنتجات القابلة للارتداء، متاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 19 يناير عبر قنوات Xiaomi الرسمية.