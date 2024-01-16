وزارة الإعلام تطلق فيلماً وثائقياً بعنوان هورايزن عن الحياة الفطرية بالمملكة على نتفليكس

أطلقت "مبادرة كنوز"، إحدى مبادرات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، الفيلم الوثائقي الجديد، "هورايزن"، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويوثق الفيلم ثراء وتنوع الحياة الفطرية والثروة الطبيعية في المملكة، ويُعرض حالياً على منصة نتفليكس العالمية.

ويهدف الفيلم، الذي يعد أحدث أعمال "مبادرة كنوز"، إلى زيادة الوعي بالثراء البيئي والتنوع الأحيائي في المملكة، والمناطق الجغرافية الفريدة من نوعها، ويسلط الضوء على الجهود الرائدة التي تبذلها المملكة لحماية وتنمية الحياة الفطرية، والمحافظة على الأنواع النادرة فيها، بالإضافة إلى إبراز كنوزها المختلفة للعالم، عبر إظهار طبيعتها الخلابة، التي تزخر بالحياة النباتية والحيوانية المتنوعة، ورفع الوعي بثراء أراضيها.

وبالمناسبة، قال معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري: "يقدم الفيلم الوثائقي الجديد، هورايزن، الكثير من أسرار الحياة الفطرية في مملكتنا الغالية؛ ويعرف العالم أجمع عليها".

ويُبرز الفيلم الوثائقي الجديد مجموعة متنوعة من الكائنات الفطرية الموجودة في البيئة الطبيعية بدءاً من السهول مروراً بالجبال والبحر وصولاً إلى الوديان، حيث يشاهد المتابع في الفيلم، حيوان الأطوم أو حورية البحر، والدلافين، والنمر العربي الرشيق، وأنواع الغزلان والمها، وسيحظى المشاهدون بلمحة استثنائية عن التنوع الفريد للنظم البيئية في المملكة، والتضاريس المتنوعة ومناطقها المتميزة بمناخات مختلفة، مما يعزز التعايش المتناغم بين عدد كبير من أنواع المخلوقات التي تزيد عن 10 آلاف نوع، كل منها يتكيف بشكل فريد مع محيطه.

ويأخذ الفيلم الوثائقي "هورايزن" المشاهد في رحلة مرئية عبر خمسة عناصر؛ هي: النُظم البيئية البحرية، والجبال، والصحاري، والبشر والطبيعة، قبل تقديم لمحة عن الآفاق المستقبلية للثروة الطبيعية في المملكة.

من ناحيته، نوه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان، "بأهمية إنتاج هذا المشروع المشترك بين المركز ووزارة الإعلام بصفته يصور للمشاهدين مشاهد متنوعة من مختلف الفصائل الحيوانية التي تمتلئ بها طبيعتنا الساحرة"، مشيراً إلى أن " الفيلم الوثائقي "هورايزن" يؤكد أن المملكة ثرية بأنظمتها الإيكولوجية وتنوعها الأحيائي"

وقال: "يسلط هذا الوثائقي الضوء على جهود المملكة في إعادة تأهيل النُظم البيئية البرية والبحرية وإثراء التنوع الأحيائي، والتوسع في المناطق المحمية، إلى جانب إكثار وإعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض لتعزيز التوازن البيئي وتحقيق الاستدامة".