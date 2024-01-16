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مذكرة تفاهم سعودية - ماليزية لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود

1/16/2024 4:23:53 AM
(MENAFN- Al Watan) وقعت المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وحكومة ماليزيا ممثلة في هيئة مكافحة الفساد، في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك. ومثّل المملكة في توقيع المذكرة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن الجانب الماليزي رئيس المفوضين لهيئة مكافحة الفساد تان سري عزام باكي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود،
وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها. يذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رئيس المفوضين لهيئة مكافحة الفساد الماليزية لمعالي رئيس "نزاهة"، للاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال مكافحة جرائم الفساد.

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