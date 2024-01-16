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التخصصي يكرّم 25 عالماً ضمن قائمة ستانفورد لـ 2% من العلماء الأعلى استشهاداً بأبحاثهم

1/16/2024 4:23:52 AM
(MENAFN- Al Watan) كرّم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 25 من علمائه، صُنّفوا ضمن قائمة جامعة ستانفورد لـ ـ2% من العلماء والباحثين الأعلى استشهادًا بأبحاثهم المنشورة في مختلف التخصصات خلال العامين 2021-2022، ما يعكس التزام المستشفى الثابت بتطوير الرعاية الصحية من خلال البحث والابتكار، ويرسخ من مكانته كمركز أبحاث رائد في قطاع الرعاية الصحية على المستويين المحلي والعالمي.
وبهذه المناسبة؛ صرح الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور ماجد الفياض قائلاً: "نحن فخورون للغاية بهذا التكريم الذي يعد دليلاً على التزامنا الراسخ بتعزيز الرعاية الصحية وتشكيل مستقبلها من خلال البحث والابتكار. وأكد معاليه أن الانجاز يعكس التفاني والخبرة الاستثنائية للعلماء والباحثين في التخصصي الذين يواصلون عملهم العلمي بلا كلل لتوسيع حدود المعرفة، وتسخيرها لخير البشرية.
وتُعرف جامعة ستانفورد الأمريكية بقائمتها السنوية التي تسلط الضوء من خلالها على إنجازات العلماء الذين حصدت أبحاثهم أعلى الاستشهادات في المجلات الدولية والعلمية، حيث تكشف الجامعة عن قائمة تضم 180 ألف باحث يمثلون أفضل 2% من العلماء في 22 مجالًا بحثيًا و176 حقلاً فرعيًا، باستخدام مقاييس الاقتباس من قاعدة بيانات Scopus.
وتُعد قوائم ستانفورد مؤشراً موثوقاً لقياس جودة المخرجات العلمية في المجالات الطبية والبحثية، وتحظى بتقدير عالٍ في الأوساط العلمية؛ حيث تعتمد على درجة الاستشهاد بشكل أساسي إضافة لمقاييس بحثية أخرى.
يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

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