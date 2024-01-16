ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

(MENAFN
- Al Watan) الرياض 04 رجب 1445 هـ الموافق 16 يناير 2024 م واس ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3000)، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.
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