رئيس الجهاز: العبور يتلقى 270 طلبًا من المستثمرين لتخصيص أراض بالدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) ترفيق عدد من قطع الأراضى لطرحها على المستثمرين بأنشطة متنوعة
قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، إن الجهاز تلقى 270 طلبًا من المستثمرين لتخصيص أراضٍ بالدولار الأمريكى بمدينة العبور، وذلك بآلية التخصيص الفورى التى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية منذ شهر مارس 2019.
وأضاف رشاد لـ”البورصة”، أن الأراضى التى تم تخصيصها بأنشطة استثمارية متنوعة ما بين عمرانى متكامل وإدارى وتجارى.
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وأوضح أنه جار ترفيق عدد من قطع الأراضى لطرحها على المستثمرين خلال الفترة القادمة بالتزامن مع خطة هيئة المجتمعات العمرانية لطرح أراضٍ بشكل شهرى على موقع الهيئة. 10.1 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجارى تنفيذها فى“العبور”
وقال رشاد إنه جار تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية ومشروعات البنية التحتية والمرافق فى مدينة العبور بتكلفة استثمارية نحو 10.1 مليار جنيه.
وأضاف أن ميزانية جهاز مدينة العبور خلال العام المالى الجارى 2023-2024 بلغت نحو 529 مليون جنيه، لافتا إلى أن الميزانية المستهدفة خلال العام المالى المقبل تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه تقريبا، نظرا للمشروعات الجديدة التى سيتم إضافتها لخطة عمل الجهاز.
وأوضح أن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة العبور خلال 9 سنوات منذ عام 2014 بلغ 11.39 مليار جنيه مقارنة بـ3.5 مليار جنيه تم ضخها بالمدينة على مدار 32 عاما أى منذ نشأة المدينة عام 1982.
وقال إن مساحة مدينة العبور تصل 13.4 ألف فدان ويسكن بها 800 ألف نسمة تقريبا وتعتبر المدينة من مدن الجيل الثانى، وتتكون من 11 حيا سكنيا بالإضافة إلى 3 مناطق صناعية بخلاف مركز المدينة ومراكز الأحياء ومنطقة الجامعات.
وأشار رشاد إلى أن المنطقة الصناعية بمدينة العبور تضم 1600 مصنع بأنشطة استثمارية متنوعة.
وقال أن هناك عددا من شركات المقاولات العاملة بمدينة العبور ومنها شركة المقاولون العرب التى تنفذ مشروع تخفيض المنسوب بالحى السابع وشركة تبارك للمقاولات بالإضافة إلى شركات سيناء للمقاولات وسامكريت للمقاولات والسويدى والمحمودية للمقاولات والدولية للمقاولات.
وأضاف أنه جار تنفيذ مشروع مستشفى عام بين الحى الثالث والحى الثامن بالمدينة، موضحا أن شركة تبارك للهندسة والمقاولات هى المنفذة للمشروع بقيمة استثمارية بلغت نحو 259.5 مليون جنيه.
وأوضح أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو 75%، ومن المقرر التشغيل التجريبى وتقديم الخدمات فى يونيو 2024. “الإسكان” تطرح 1160 وحدة كاملة التشطيب في“العبور” و”أسيوط” الجديدتين
وقال رشاد إن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الطرق الجارى تنفيذها فى مدينة العبور بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، مضيفة أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الإسكان الجارى تنفيذها فى مدينة العبور بلغت نحو 4.7 مليار جنيه.
وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع إسكان بديل للعشوائيات غير الآمنة“روضة العبور”، ويضم 134 عمارة موزعة على 4171 وحدة سكنية و475 وحدة إدارية و426 وحدة تجارية، وتتراوح مساحة الوحدات من 95 إلى 120 مترا كاملة التشطيب والمرافق، وتجاوزت نسبة الإنجاز بالمشروع 92%.
وقال إنه جار تنفيذ مدرسة تعليم أساسى بطاقة 66 فصلا، ومدرسة الطفولة السعيدة سعة 33 فصلا وتم تسليمها إلى وزارة التضامن الاجتماعى، بجانب تنفيذ مركز طبى ومخبزين وحضانة أطفال.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات المرافق الجارى تنفيذها فى مدينة العبور بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، فيما تصل تكلفة مشروعات الكهرباء الجارى تنفيذها نحو 1.9 مليار جنيه.
وأوضح أنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع“محطة محولات كهرباء 5” على مساحة 6.5 فدان بتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية، ليصبح إجمالى القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة 700 ميجا فولت أمبير.
وقال إن المشروع يهدف إلى تدعيم أحمال المناطق ((الصناعية والسكنية)) بالمدينة وربطها على الشبكة العامة لنقل الكهرباء. 3.5 مليار جنيه تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها فى“العبور”
وأشار إلى وجود العديد من المشاريع الخدمية المقدمة للمواطنين بالمدينة ومن ضمنها إنشاء منظومة نقل جماعى داخلى وخارجى لربط الأحياء وربط المدينة بالمدن والمناطق الخارجية، وإنشاء الموقف الإقليمى بالحى الترفيهى وتسليمه لجهاز النقل البرى وإنشاء سوق اليوم الواحد كبديل حضارى للباعة الجائلين.
وأضاف أن شركة البنا للمقاولات تنفذ مشروع“هايبر ماركت” بقيمة استثمارية بلغت نحو 40.4 مليون جنيه، وتم الاستلام الابتدائى للمشروع وجار تسليمه لشركة اللولو هايبر ماركت بنظام حق الانتفاع.
وأوضح أن شركة جنوب الوادى للإنشاءات والتنمية العقارية تنفذ مشروع الورش الرئيسية بقيمة استثمارية بلغت نحو 28.4 مليون جنيه وهو مجمع ورش حرفية متكامل بالمنطقة الصناعية الأولى على مساحة 8727 مترا مربعا.
وقال إن المشروع يتكون من 5 عنابر بمساحات مختلفة تبدأ من 435 مترا مربعا وحتى 786 مترا مربعا ويشمل أيضا مبنى خدمى ومحلات بارتفاع دورين، بمساحة 187 مترا مربعا بخلاف غرف الأمن والحراسة وبلغت نسبة التنفيذ 30%.
وأضاف أنه من أبرز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام الذى تبلغ مساحته 67 فدانا لتوفير مناخ صحى للمواطنين، وعمل شبكة آبار لاستخراج غاز الميثان وربطه على محطة لتوليد الكهرباء ويعتبر من المشروعات بالغة الأهمية للصحة العامة بجانب توفير بدائل جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 85%.
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