رئيس الجهاز: العبور يتلقى 270 طلبًا من المستثمرين لتخصيص أراض بالدولار

قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، إن الجهاز تلقى 270 طلبًا من المستثمرين لتخصيص أراضٍ بالدولار الأمريكى بمدينة العبور، وذلك بآلية التخصيص الفورى التى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية منذ شهر مارس 2019.

وأضاف رشاد لـ”البورصة”، أن الأراضى التى تم تخصيصها بأنشطة استثمارية متنوعة ما بين عمرانى متكامل وإدارى وتجارى.

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وأوضح أنه جار ترفيق عدد من قطع الأراضى لطرحها على المستثمرين خلال الفترة القادمة بالتزامن مع خطة هيئة المجتمعات العمرانية لطرح أراضٍ بشكل شهرى على موقع الهيئة.

وقال رشاد إنه جار تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية ومشروعات البنية التحتية والمرافق فى مدينة العبور بتكلفة استثمارية نحو 10.1 مليار جنيه.

وأضاف أن ميزانية جهاز مدينة العبور خلال العام المالى الجارى 2023-2024 بلغت نحو 529 مليون جنيه، لافتا إلى أن الميزانية المستهدفة خلال العام المالى المقبل تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه تقريبا، نظرا للمشروعات الجديدة التى سيتم إضافتها لخطة عمل الجهاز.

وأوضح أن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة العبور خلال 9 سنوات منذ عام 2014 بلغ 11.39 مليار جنيه مقارنة بـ3.5 مليار جنيه تم ضخها بالمدينة على مدار 32 عاما أى منذ نشأة المدينة عام 1982.

وقال إن مساحة مدينة العبور تصل 13.4 ألف فدان ويسكن بها 800 ألف نسمة تقريبا وتعتبر المدينة من مدن الجيل الثانى، وتتكون من 11 حيا سكنيا بالإضافة إلى 3 مناطق صناعية بخلاف مركز المدينة ومراكز الأحياء ومنطقة الجامعات.

وأشار رشاد إلى أن المنطقة الصناعية بمدينة العبور تضم 1600 مصنع بأنشطة استثمارية متنوعة.

وقال أن هناك عددا من شركات المقاولات العاملة بمدينة العبور ومنها شركة المقاولون العرب التى تنفذ مشروع تخفيض المنسوب بالحى السابع وشركة تبارك للمقاولات بالإضافة إلى شركات سيناء للمقاولات وسامكريت للمقاولات والسويدى والمحمودية للمقاولات والدولية للمقاولات.

وأضاف أنه جار تنفيذ مشروع مستشفى عام بين الحى الثالث والحى الثامن بالمدينة، موضحا أن شركة تبارك للهندسة والمقاولات هى المنفذة للمشروع بقيمة استثمارية بلغت نحو 259.5 مليون جنيه.

وأوضح أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو 75%، ومن المقرر التشغيل التجريبى وتقديم الخدمات فى يونيو 2024.

وقال رشاد إن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الطرق الجارى تنفيذها فى مدينة العبور بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، مضيفة أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الإسكان الجارى تنفيذها فى مدينة العبور بلغت نحو 4.7 مليار جنيه.

وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع إسكان بديل للعشوائيات غير الآمنة“روضة العبور”، ويضم 134 عمارة موزعة على 4171 وحدة سكنية و475 وحدة إدارية و426 وحدة تجارية، وتتراوح مساحة الوحدات من 95 إلى 120 مترا كاملة التشطيب والمرافق، وتجاوزت نسبة الإنجاز بالمشروع 92%.

وقال إنه جار تنفيذ مدرسة تعليم أساسى بطاقة 66 فصلا، ومدرسة الطفولة السعيدة سعة 33 فصلا وتم تسليمها إلى وزارة التضامن الاجتماعى، بجانب تنفيذ مركز طبى ومخبزين وحضانة أطفال.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات المرافق الجارى تنفيذها فى مدينة العبور بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، فيما تصل تكلفة مشروعات الكهرباء الجارى تنفيذها نحو 1.9 مليار جنيه.

وأوضح أنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع“محطة محولات كهرباء 5” على مساحة 6.5 فدان بتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية، ليصبح إجمالى القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة 700 ميجا فولت أمبير.

وقال إن المشروع يهدف إلى تدعيم أحمال المناطق ((الصناعية والسكنية)) بالمدينة وربطها على الشبكة العامة لنقل الكهرباء.

وأشار إلى وجود العديد من المشاريع الخدمية المقدمة للمواطنين بالمدينة ومن ضمنها إنشاء منظومة نقل جماعى داخلى وخارجى لربط الأحياء وربط المدينة بالمدن والمناطق الخارجية، وإنشاء الموقف الإقليمى بالحى الترفيهى وتسليمه لجهاز النقل البرى وإنشاء سوق اليوم الواحد كبديل حضارى للباعة الجائلين.

وأضاف أن شركة البنا للمقاولات تنفذ مشروع“هايبر ماركت” بقيمة استثمارية بلغت نحو 40.4 مليون جنيه، وتم الاستلام الابتدائى للمشروع وجار تسليمه لشركة اللولو هايبر ماركت بنظام حق الانتفاع.

وأوضح أن شركة جنوب الوادى للإنشاءات والتنمية العقارية تنفذ مشروع الورش الرئيسية بقيمة استثمارية بلغت نحو 28.4 مليون جنيه وهو مجمع ورش حرفية متكامل بالمنطقة الصناعية الأولى على مساحة 8727 مترا مربعا.

وقال إن المشروع يتكون من 5 عنابر بمساحات مختلفة تبدأ من 435 مترا مربعا وحتى 786 مترا مربعا ويشمل أيضا مبنى خدمى ومحلات بارتفاع دورين، بمساحة 187 مترا مربعا بخلاف غرف الأمن والحراسة وبلغت نسبة التنفيذ 30%.

وأضاف أنه من أبرز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام الذى تبلغ مساحته 67 فدانا لتوفير مناخ صحى للمواطنين، وعمل شبكة آبار لاستخراج غاز الميثان وربطه على محطة لتوليد الكهرباء ويعتبر من المشروعات بالغة الأهمية للصحة العامة بجانب توفير بدائل جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 85%.