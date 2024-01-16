الشهادات البنكية الجديدة أم البورصة.. أيهما أفضل في الاستثمار؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، يقارن بين استثمار الأموال في الشهادات البنكية الجديدة مرتفعة الفائدة، مقابل استثمارها في البورصة المصرية، مناقشاً أي الخيارين أفضل لتحقيق عوائد مجزية في مصر.
ويسلط الضوء على مزايا وعيوب كل خيار استثماري، مع تقديم نصائح قيّمة للمستثمرين في أسواق المال المصرية.
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Alborsanews
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