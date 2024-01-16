الشهادات البنكية الجديدة أم البورصة.. أيهما أفضل في الاستثمار؟

MENAFN - Al-Borsa News) مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، يقارن بين استثمار الأموال في الشهادات البنكية الجديدة مرتفعة الفائدة، مقابل استثمارها في البورصة المصرية، مناقشاً أي الخيارين أفضل لتحقيق عوائد مجزية في مصر.

ويسلط الضوء على مزايا وعيوب كل خيار استثماري، مع تقديم نصائح قيّمة للمستثمرين في أسواق المال المصرية.

موضوعاتعين على البورصة: تحليل كامل لأداء مؤشرات السوق الرئيسية هل تستمر أسهم أوراسكوم في الصعود أم ستتراجع؟ الذهب أم البورصة.. أيهما الأفضل للاستثمار في 2024؟ المصدر: Alborsanews