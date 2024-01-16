تعليم تضاعف أرباحها لتصل 220.7 مليون جنيه في الربع الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تضاعفت أرباح شركة تعليم لخدمات الإدارة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 220.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 108 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 391.9 مليون جنيه، مقابل 229.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
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ارتفعت أرباح شركة تعليم لخدمات الإدارة، بنسبة 30% خلال العام المالي الماضي، لتصل 299.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 230.1 مليون جنيه في العام الماضي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة لتصل إلى 749.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 617.8 مليون جنيه في العام المقارن.
وتوقعت شركة تعليم لخدمات الإدارة، الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء جامعة ممفيس بشرق القاهرة خلال العام الدراسي (2024- 2025) أو (2025- 2026).
وأوضحت الشركة، أنه تم الانتهاء من عملية طرح مناقصات البناء واكتمال عمليات الحفر والبدء في أعمال بناء المرحلة الأولى للجامعة التي تشمل كليات طب الأسنان والهندسة وإداة الأعمال.
وأشارت إلى أن الخطوات المتبقية للحصول على الترخيص النهائي لجامعة ممفيس هي موافقة مجلس الوزراء وإصدار قرار جمهوي.
وكانت كشفت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن اكتمال تراخيص جامعة باديا، وذلك بعد الحصول على القرار الجمهوري.
وأشارت الشركة إلى أن عملية إنشاء المرحلة الأولى من الجامعة تسير كما هو مخطط له، حيث من المقرر بدء الدراسة في السنة الأكاديمية التي تبدأ في سبتمبر 2024، وستشمل المرحلة الأولى كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي وإدارة الاعمال والاقتصاد وعلوم الحاسب.
وأوضحت شركة تعليم لخدمات الإدارة أنها تمتلك تعليم 60% من جامعة باديا بينما تمتلك شركة بالم هيلز للتعمير 40% منها.
وتقع الجامعة في موقع استراتيجي في مدينة باديا، إحدى مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير، في غرب القاهرة، حيث تحتل مساحة واسعة تبلغ 167 ألف متر مربع في مدينة باديا، التي تعد أول مدينة مستدامة في مصر وأول مدينة ذكية بمنطقة غرب القاهرة، ومن المخطط أن يضم الحرم الجامعي ثماني كليات أكاديمية بحصة استيعابية إجمالية تبلغ حوالي 12.500 طالب.
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