تعليم تضاعف أرباحها لتصل 220.7 مليون جنيه في الربع الأول

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة تعليم لخدمات الإدارة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 220.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 108 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 391.9 مليون جنيه، مقابل 229.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

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ارتفعت أرباح شركة تعليم لخدمات الإدارة، بنسبة 30% خلال العام المالي الماضي، لتصل 299.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 230.1 مليون جنيه في العام الماضي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة لتصل إلى 749.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 617.8 مليون جنيه في العام المقارن.

وتوقعت شركة تعليم لخدمات الإدارة، الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء جامعة ممفيس بشرق القاهرة خلال العام الدراسي (2024- 2025) أو (2025- 2026).

وأوضحت الشركة، أنه تم الانتهاء من عملية طرح مناقصات البناء واكتمال عمليات الحفر والبدء في أعمال بناء المرحلة الأولى للجامعة التي تشمل كليات طب الأسنان والهندسة وإداة الأعمال.

وأشارت إلى أن الخطوات المتبقية للحصول على الترخيص النهائي لجامعة ممفيس هي موافقة مجلس الوزراء وإصدار قرار جمهوي.

وكانت كشفت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن اكتمال تراخيص جامعة باديا، وذلك بعد الحصول على القرار الجمهوري.

وأشارت الشركة إلى أن عملية إنشاء المرحلة الأولى من الجامعة تسير كما هو مخطط له، حيث من المقرر بدء الدراسة في السنة الأكاديمية التي تبدأ في سبتمبر 2024، وستشمل المرحلة الأولى كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي وإدارة الاعمال والاقتصاد وعلوم الحاسب.

وأوضحت شركة تعليم لخدمات الإدارة أنها تمتلك تعليم 60% من جامعة باديا بينما تمتلك شركة بالم هيلز للتعمير 40% منها.

وتقع الجامعة في موقع استراتيجي في مدينة باديا، إحدى مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير، في غرب القاهرة، حيث تحتل مساحة واسعة تبلغ 167 ألف متر مربع في مدينة باديا، التي تعد أول مدينة مستدامة في مصر وأول مدينة ذكية بمنطقة غرب القاهرة، ومن المخطط أن يضم الحرم الجامعي ثماني كليات أكاديمية بحصة استيعابية إجمالية تبلغ حوالي 12.500 طالب.