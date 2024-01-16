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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

1/16/2024 4:23:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع الذهب قليلا اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد عن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2050.35 دولار للأوقية . وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2054.10 دولار.

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وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عشرة أيام مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لتحوم قرب مستويات أربعة بالمئة.

ويتوقع أن يعلن المركزي الأمريكي في نهاية اجتماعه يومي 30 و31 يناير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويراهن متعاملون على ستة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة هذا العام، ويتوقعون أن تجري أول عملية خفض في شهر مارس.

ويزيد انخفاض أسعار الفائدة من الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عائدا.

ومن المقرر أن يتحدث مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ومن بينهم كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك المركزي والذي سيلقي كلمة حول التوقعات الاقتصادية أمام معهد بروكينجز.

وفي أماكن أخرى، هدأ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من توقعات الأسواق بإجراء تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة هذا العام.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.15 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتينيوم 0.4% إلى 911.59 دولار، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 968.96 دولار.

المصدر:

MENAFN16012024000202011048ID1107726017

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