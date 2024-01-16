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الصين تعزز الحماية القضائية للشركات

1/16/2024 4:23:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) في أحدث مبادرة لتنمية بيئة أعمال أكثر اعتمادا على القانون، أعلنت النيابة العليا في الصين عن إطلاق حملة مستهدفة لتعزيز الحماية القضائية للشركات.

وبموجب الحملة، سيتم تعزيز الإشراف على رفع القضايا المتعلقة بالشركات والجرائم الاقتصادية، وفقا لما ذكرته النيابة.

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وقالت إنها ستواصل تنفيذ سياسات الملاحقة القضائية التي تهدف إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الخاص مع معالجة ومكافحة الجرائم التي يرتكبها الموظفون الرئيسيون في الشركات الخاصة ضد مصالح هذه الشركات.

وتعهدت النيابة الشعبية العليا ببذل المزيد من الجهود لمعاقبة الجرائم التي تعرقل نظام اقتصاد السوق، وتعزيز الإجراءات القضائية ضد الاحتكار والمنافسة غير العادلة، والتعاون لتحسين النظام القضائي لحماية حقوق الملكية.

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