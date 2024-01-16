الصين تعزز الحماية القضائية للشركات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
في أحدث مبادرة لتنمية بيئة أعمال أكثر اعتمادا على القانون، أعلنت النيابة العليا في الصين عن إطلاق حملة مستهدفة لتعزيز الحماية القضائية للشركات.
وبموجب الحملة، سيتم تعزيز الإشراف على رفع القضايا المتعلقة بالشركات والجرائم الاقتصادية، وفقا لما ذكرته النيابة.
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وقالت إنها ستواصل تنفيذ سياسات الملاحقة القضائية التي تهدف إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الخاص مع معالجة ومكافحة الجرائم التي يرتكبها الموظفون الرئيسيون في الشركات الخاصة ضد مصالح هذه الشركات.
وتعهدت النيابة الشعبية العليا ببذل المزيد من الجهود لمعاقبة الجرائم التي تعرقل نظام اقتصاد السوق، وتعزيز الإجراءات القضائية ضد الاحتكار والمنافسة غير العادلة، والتعاون لتحسين النظام القضائي لحماية حقوق الملكية.
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