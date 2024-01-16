الصين تعزز الحماية القضائية للشركات

MENAFN - Al-Borsa News) في أحدث مبادرة لتنمية بيئة أعمال أكثر اعتمادا على القانون، أعلنت النيابة العليا في الصين عن إطلاق حملة مستهدفة لتعزيز الحماية القضائية للشركات.

وبموجب الحملة، سيتم تعزيز الإشراف على رفع القضايا المتعلقة بالشركات والجرائم الاقتصادية، وفقا لما ذكرته النيابة.

موضوعاتانخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا المركزي الفرنسي: الخطوة التالية للمركزي الأوروبي ستكون خفض الفائدة تويوتا تستهدف إنتاج أكثر من 10 ملايين سيارة حول العالم في 2024

وقالت إنها ستواصل تنفيذ سياسات الملاحقة القضائية التي تهدف إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الخاص مع معالجة ومكافحة الجرائم التي يرتكبها الموظفون الرئيسيون في الشركات الخاصة ضد مصالح هذه الشركات.

وتعهدت النيابة الشعبية العليا ببذل المزيد من الجهود لمعاقبة الجرائم التي تعرقل نظام اقتصاد السوق، وتعزيز الإجراءات القضائية ضد الاحتكار والمنافسة غير العادلة، والتعاون لتحسين النظام القضائي لحماية حقوق الملكية.