4.4 مليار دولار عجزًا بتسوية العملات الأجنبية في بنوك الصين خلال ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إن البنوك الصينية سجلت 31 مليار يوان (نحو 4.36 مليار دولار) عجزا صافيا في تسوية العملات الأجنبية خلال ديسمبر الماضي.

وبحساب قيمة اليوان، بلغت مشتريات البنوك من العملات الأجنبية خلال الشهر الماضي 1.43 تريليون يوان، فيما بلغت المبيعات 1.47 تريليون يوان، وفقا لبيانات الهيئة.

موضوعاتانخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا المركزي الفرنسي: الخطوة التالية للمركزي الأوروبي ستكون خفض الفائدة تويوتا تستهدف إنتاج أكثر من 10 ملايين سيارة حول العالم في 2024

وفي عام 2023، وصلت مشتريات البنوك الصينية من العملات الأجنبية إلى 15.53 تريليون يوان، فيما بلغت مبيعاتها حوالي 16.06 تريليون يوان.

في هذا السياق، قالت وانج تشون يينج، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي إن سوق الصرف الأجنبي في الصين عملت بشكل سلس وأبدت مرونة قوية في العام المنصرم، مضيفة أن سعر صرف الرنمينبي بقي عند مستوى معقول ومتوازن بشكل أساسي مع هامش حركة في اتجاهين.

ذكرت أن رغبة رأس المال الأجنبي في الاستثمار في السوق الصينية وتخصيص أصول الرنمينبي شهدت زيادة مطردة.

وفي ديسمبر 2023، بلغ صافي زيادة أصول الرنمينبي التي يملكها المستثمرون الأجانب ما يعادل 24.5 مليار دولار، بينما تجاوز صافي تدفق رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار في الشهر الماضي.

وأظهرت أرقام الهيئة أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين بلغت 3.238 تريليون دولار بنهاية عام 2023.