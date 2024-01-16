4.4 مليار دولار عجزًا بتسوية العملات الأجنبية في بنوك الصين خلال ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إن البنوك الصينية سجلت 31 مليار يوان (نحو 4.36 مليار دولار) عجزا صافيا في تسوية العملات الأجنبية خلال ديسمبر الماضي.
وبحساب قيمة اليوان، بلغت مشتريات البنوك من العملات الأجنبية خلال الشهر الماضي 1.43 تريليون يوان، فيما بلغت المبيعات 1.47 تريليون يوان، وفقا لبيانات الهيئة.
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وفي عام 2023، وصلت مشتريات البنوك الصينية من العملات الأجنبية إلى 15.53 تريليون يوان، فيما بلغت مبيعاتها حوالي 16.06 تريليون يوان.
في هذا السياق، قالت وانج تشون يينج، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي إن سوق الصرف الأجنبي في الصين عملت بشكل سلس وأبدت مرونة قوية في العام المنصرم، مضيفة أن سعر صرف الرنمينبي بقي عند مستوى معقول ومتوازن بشكل أساسي مع هامش حركة في اتجاهين.
ذكرت أن رغبة رأس المال الأجنبي في الاستثمار في السوق الصينية وتخصيص أصول الرنمينبي شهدت زيادة مطردة.
وفي ديسمبر 2023، بلغ صافي زيادة أصول الرنمينبي التي يملكها المستثمرون الأجانب ما يعادل 24.5 مليار دولار، بينما تجاوز صافي تدفق رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار في الشهر الماضي.
وأظهرت أرقام الهيئة أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين بلغت 3.238 تريليون دولار بنهاية عام 2023.
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