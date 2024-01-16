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المركزي الصيني يضيف 760 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

1/16/2024 4:23:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 760 مليار يوان (نحو 106.84 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة لتعويض تأثيرات الفترة الضريبية والحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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