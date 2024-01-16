اليوم.. نهاية حق توزيع 1.15 جنيه لسهم“القاهرة للخدمات”

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ينتهي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، الحق في التوزيع النقدي بقيمة 1.15 جنيهًا لسهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية .
وتقرر توزيع كوبون القاهرة للخدمات التعليمية بواقع 1.150 جنيه للسهم الواحد اعتبارًا من 21 يناير 2024.
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وتراجعت أرباح الشركة لتصل 12.85 مليون جنيه خلال الفترة منذ سبتمبر 2022 حتى نهاية أغسطس 2023، مقارنة بربح 25.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة السنوية لتصل 97.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات 86 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى زيادة المصروفات العمومية من 5.5 مليون جنيه إلى 8.9 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي المنتهي في أغسطس 2023، بالإضافة إلى تكوين مخصصات بقيمة 11.9 مليون جنيه.
وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من كل عام.
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