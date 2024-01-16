اليوم.. نهاية حق توزيع 1.15 جنيه لسهم“القاهرة للخدمات”

MENAFN - Al-Borsa News) ينتهي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، الحق في التوزيع النقدي بقيمة 1.15 جنيهًا لسهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية .

وتقرر توزيع كوبون القاهرة للخدمات التعليمية بواقع 1.150 جنيه للسهم الواحد اعتبارًا من 21 يناير 2024.

موضوعاتالبورصة ترتفع 0.47% في المستهل بتداولات 328 مليون جنيه مساهم يرفع حصته في“المصرية لنظم التعليم” إلى 3.47% “تعليم” تضاعف أرباحها لتصل 220.7 مليون جنيه في الربع الأول

وتراجعت أرباح الشركة لتصل 12.85 مليون جنيه خلال الفترة منذ سبتمبر 2022 حتى نهاية أغسطس 2023، مقارنة بربح 25.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة السنوية لتصل 97.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات 86 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى زيادة المصروفات العمومية من 5.5 مليون جنيه إلى 8.9 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي المنتهي في أغسطس 2023، بالإضافة إلى تكوين مخصصات بقيمة 11.9 مليون جنيه.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من كل عام.



