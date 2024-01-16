مساهم يرفع حصته في المصرية لنظم التعليم إلى 3.47%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع المساهم محمد محمود حسن جاب الله حصته في رأسمال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 2.73% إلى 3.47%.
واشترى المساهم 7.37 مليون سهم من المصرية لنظم التعليم الحديثة بقيمة إجمالية 3.39 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.46 جنيه.
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وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 2.39% لسيف محمود جاب الله.
وكان خفض المساهم عبدالله عبداللطيف محجوب، حصته في رأسمال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 17.53% إلى 14.92%.
وباع المساهم 26.2 مليون سهم من المصرية لنظم التعليم الحديثة بقيمة إجمالية 11.44 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.43 جنيه.
وكانت اعتمدت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، زيادة رأس المال المصدر من 100.5 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، بزيادة قدرها 249.5 مليون جنيه.
وتقرر زيادة رأس المال عبر إصدار 2.495 مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم كلاً بنسبة مساهمته برأس المال.
وتدرس الشركة إنشاء جامعة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعتزم شراء أرض بالعاصمة لإنشاء جامعة دولية بتكلفة استثمارية 1.7 مليار جنيه، وجارٍ البحث عن قطعة الأرض المناسبة لذلك، والإعلان عن التكلفة النهائية طبقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية.
وتبحث الشركة عملية الاستحواذ على عدد من المدارس خلال الفترة المقبلة، ذلك سواء كانت لغات او دولية، وفقًا لما ذكره بيان سابق بالبورصة.
وأوضحت أنها سوف يتم استئناف الأعمال في أقرب وقت ممكن لبدء التشغيل اعتبارًا من العام الدراسي 2023 بطاقة استيعابية ألف طالب لتكون التكلفة الاستثمارية نحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات من المشروع يتخطى 115.5 مليون جنيه بنهاية 2026.
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