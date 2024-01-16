البورصة ترتفع 0.47% في المستهل بتداولات 328 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صافى مشتريات من المستثمرين المصريين والأجانب

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.47 % ليصل إلى مستوى 26374.27 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67 % ليصل إلى مستوى 6262.95 نقطة.

موضوعاتمساهم يرفع حصته في“المصرية لنظم التعليم” إلى 3.47% اليوم.. نهاية حق توزيع 1.15 جنيه لسهم“القاهرة للخدمات” “تعليم” تضاعف أرباحها لتصل 220.7 مليون جنيه في الربع الأول

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.61 % ليصل إلي مستوى 8863.59 نقطة، و ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.42 % ليصل لمستوى 32028.42 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 328.2 مليون جنيه، من خلال تداول 163.7 مليون سهم، بتنفيذ 15.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 181 شركة مقيدة، ارتفع منها 75 سهمًا، وتراجع 18 سهم، في حين لم تتغير أسعار 88 سهم آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.8 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات بقيمة 692.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات بقيمة 2.2 مليون جنيه.