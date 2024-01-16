قناة السويس للتكنولوجيا تربح 545.2 مليون جنيه في الربع الأول

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 33% خلال الربع الأول، لتصل 545.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 411 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 737.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 572.5 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022.

موضوعاتالمنتدى الاقتصادي: نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ هذا العام مع تنامي الخلافات الجيوسياسية كيانات صينية تتمكن من شراء رقائق إنفيديا رغم الحظر الأمريكي رئيس الوزراء يتفقد مزرعة شركة“عنبر” للصناعات الغذائية بالنوبارية

وارتفعت أرباح شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بنسبة 44.1% خلال العام المالي الماضي، لتصل 860.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 597.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة لتصل 1.55 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي للشركة، مقابل 1.39 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت أرباح شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 49.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، لتصل 774.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 519.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 1.181 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات 1.07 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الأسبق.