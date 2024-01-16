قناة السويس للتكنولوجيا تربح 545.2 مليون جنيه في الربع الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 33% خلال الربع الأول، لتصل 545.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 411 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 737.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 572.5 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
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وارتفعت أرباح شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بنسبة 44.1% خلال العام المالي الماضي، لتصل 860.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 597.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 1.55 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي للشركة، مقابل 1.39 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وارتفعت أرباح شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 49.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، لتصل 774.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 519.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 1.181 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات 1.07 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الأسبق.
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