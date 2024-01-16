الضرائب: تطبيق منظومة أسس احتساب ضريبة الأجور يهدف تسهيل الإجراءات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.
وأضافت عبد العال، اليوم، أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، ويتم ذلك بصورة شهرية ثم يتم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة“الكور سيستم” لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية، لافتة إلى أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها.
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وأوضحت أن هناك عددا من الخطوات على الممولين القيام بها لتقديم التسويات السنوية بنجاح، لافتًة إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تقوم باستدعاء جميع الصرفيات الشهرية المقدمة من الشركة وإعداد ثلاث تسويات منفصلة لعام 2023، كالتالي ستة أشهر طبقًا للقانون 26 لسنة 2020، وأربعة أشهر طبقًا للقانون 30 لسنة 2023، وشهرين طبقًا للقانون 175.
وأكدت أنه على الشركة القيام بمراجعة البيانات بكل دقة، مشيرًة إلى أن المنظومة أتاحت خدمة استخراج البيانات“استخراج” بحيث تكون جميع البيانات المقدمة متاح مراجعتها.
وأضافت أنه فى حالة البيانات السليمة، يقوم الممول باختيار السداد من خلال إتاحة واستدعاء جميع السدادات من على المنظومة، ويتم أخذ القيمة الإجمالية وتوزيعها على جميع الموظفين طبقا للسداد الفعلي لهم، ثم القيام باحتساب الضريبة وتقديم التسويات.
وأشارت إلى أنه فى حالة وجود أي أخطاء من جانب الممول، يقوم باختيار صرفية معالجة وإدخال أي بيانات يريد الممول تغيرها بالنقص، لافتًة إلى أنه فى حالة الزيادة على الممول اختيار صرفية إضافية شهرية ويقوم بإعادة الاحتساب والتقديم، وستقوم المنظومة بإعادة احتساب الضريبة وخصم كل المدفوعات أو السدادات المختارة، ويصدر بالفرق مطالبة.
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