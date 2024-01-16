الضرائب: تطبيق منظومة أسس احتساب ضريبة الأجور يهدف تسهيل الإجراءات

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

وأضافت عبد العال، اليوم، أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، ويتم ذلك بصورة شهرية ثم يتم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة“الكور سيستم” لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية، لافتة إلى أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها.

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وأوضحت أن هناك عددا من الخطوات على الممولين القيام بها لتقديم التسويات السنوية بنجاح، لافتًة إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تقوم باستدعاء جميع الصرفيات الشهرية المقدمة من الشركة وإعداد ثلاث تسويات منفصلة لعام 2023، كالتالي ستة أشهر طبقًا للقانون 26 لسنة 2020، وأربعة أشهر طبقًا للقانون 30 لسنة 2023، وشهرين طبقًا للقانون 175.

وأكدت أنه على الشركة القيام بمراجعة البيانات بكل دقة، مشيرًة إلى أن المنظومة أتاحت خدمة استخراج البيانات“استخراج” بحيث تكون جميع البيانات المقدمة متاح مراجعتها.

وأضافت أنه فى حالة البيانات السليمة، يقوم الممول باختيار السداد من خلال إتاحة واستدعاء جميع السدادات من على المنظومة، ويتم أخذ القيمة الإجمالية وتوزيعها على جميع الموظفين طبقا للسداد الفعلي لهم، ثم القيام باحتساب الضريبة وتقديم التسويات.

وأشارت إلى أنه فى حالة وجود أي أخطاء من جانب الممول، يقوم باختيار صرفية معالجة وإدخال أي بيانات يريد الممول تغيرها بالنقص، لافتًة إلى أنه فى حالة الزيادة على الممول اختيار صرفية إضافية شهرية ويقوم بإعادة الاحتساب والتقديم، وستقوم المنظومة بإعادة احتساب الضريبة وخصم كل المدفوعات أو السدادات المختارة، ويصدر بالفرق مطالبة.