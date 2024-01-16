تويوتا تستهدف إنتاج أكثر من 10 ملايين سيارة حول العالم في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت صحيفة“نيكي” أن صانعة السيارات اليابانية“تويوتا موتور” تستهدف إنتاج نحو 10.3 مليون مركبة على مستوى العالم في عام 2024، لتسجل رقماً قياسياً جديداً للعام الثاني على التوالي.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الإثنين، إن“تويوتا” تستعد لزيادة وتيرة الإنتاج بفضل الزيادة القوية في مبيعات السيارات الهجينة، وتراجع شح أشباه الموصلات والمكونات الأخرى المستخدمة في صناعة المركبات.

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وذكر التقرير أن“تويوتا” تسعى إلى إنتاج 3.4 مليون سيارة داخل اليابان خلال العام الجاري، و6.9 مليون أخرى في مصانعها بالخارج، وأن هذه التقديرات تتضمن مركبات علامة“لكزس” التجارية التابعة لها.

وأضاف أن“تويوتا” قد تستهدف أيضاً إنتاج 10.5 مليون سيارة هذا العام، وأنها حددت مستهدفات إنتاج السيارات الكهربائية عند 250 ألفاً في 2024، و600 ألفاً في العام التالي.

وقال متحدث رسمي باسم الشركة اليابانية في تصريح لوكالة“رويترز”، إن“تويوتا” لم تُعلن أي من التقديرات الواردة في هذا التقرير.

ويذكر أن إجمالي إنتاج“تويوتا” من السيارات خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2023 بلغ 9.2 مليون وحدة، كما ساهمت السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والديزل في قرابة ثُلث مبيعاتها العالمية خلال نفس الفترة.





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