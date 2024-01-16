تويوتا تستهدف إنتاج أكثر من 10 ملايين سيارة حول العالم في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت صحيفة“نيكي” أن صانعة السيارات اليابانية“تويوتا موتور” تستهدف إنتاج نحو 10.3 مليون مركبة على مستوى العالم في عام 2024، لتسجل رقماً قياسياً جديداً للعام الثاني على التوالي.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الإثنين، إن“تويوتا” تستعد لزيادة وتيرة الإنتاج بفضل الزيادة القوية في مبيعات السيارات الهجينة، وتراجع شح أشباه الموصلات والمكونات الأخرى المستخدمة في صناعة المركبات.
موضوعات متعلقة
انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا المركزي الفرنسي: الخطوة التالية للمركزي الأوروبي ستكون خفض الفائدة النفط يرتفع في ظل تصاعد الصراع بالشرق الأوسط
وذكر التقرير أن“تويوتا” تسعى إلى إنتاج 3.4 مليون سيارة داخل اليابان خلال العام الجاري، و6.9 مليون أخرى في مصانعها بالخارج، وأن هذه التقديرات تتضمن مركبات علامة“لكزس” التجارية التابعة لها.
وأضاف أن“تويوتا” قد تستهدف أيضاً إنتاج 10.5 مليون سيارة هذا العام، وأنها حددت مستهدفات إنتاج السيارات الكهربائية عند 250 ألفاً في 2024، و600 ألفاً في العام التالي.
وقال متحدث رسمي باسم الشركة اليابانية في تصريح لوكالة“رويترز”، إن“تويوتا” لم تُعلن أي من التقديرات الواردة في هذا التقرير.
ويذكر أن إجمالي إنتاج“تويوتا” من السيارات خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2023 بلغ 9.2 مليون وحدة، كما ساهمت السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والديزل في قرابة ثُلث مبيعاتها العالمية خلال نفس الفترة.
المصدر:
MENAFN16012024000202011048ID1107726005
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.