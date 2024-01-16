المركزي الفرنسي: الخطوة التالية للمركزي الأوروبي ستكون خفض الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال“فرانسوا فاليروي ديجالو” محافظ المصرف المركزي الفرنسي، إن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي سوف تكون خفض الفائدة هذا العام، لكن لا يمكن تحديد الموعد الفعلي لحدوث ذلك.

وأوضح“ديجالو” خلال حلقة نقاشية لشبكة“سي إن بي سي” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم، وأن“المهمة لم تكتمل بعد”، ورغم ذلك فإن التشديد النقدي أثبت فاعليته حتى الآن، وحقق نتائج أفضل مما هو متوقع قبل عام.

موضوعاتانخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا تويوتا تستهدف إنتاج أكثر من 10 ملايين سيارة حول العالم في 2024 النفط يرتفع في ظل تصاعد الصراع بالشرق الأوسط

وعند سؤاله عن موعد خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة، أوضح“ديجالو” أنه ينبغي حدوث الأمر هذا العام في حالة عدم وقوع أحداث مفاجئة كبيرة، وأن قرارات المصرف المركزي تعتمد على البيانات الاقتصادية بدلاً من التقويم.

وأردف أن الخطوة التالية سوف تكون خفض الفائدة عند النظر إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، كما أن“ما يمكننا رؤيته على جانبي الأطلسي” -يقصد الاقتصاد الأوروبي ونظيره الأمريكي- يعد بمثابة هبوط ناعم حتى الآن.





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