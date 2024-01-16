Tuesday, 16 January 2024 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزي الفرنسي: الخطوة التالية للمركزي الأوروبي ستكون خفض الفائدة

1/16/2024 4:23:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال“فرانسوا فاليروي ديجالو” محافظ المصرف المركزي الفرنسي، إن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي سوف تكون خفض الفائدة هذا العام، لكن لا يمكن تحديد الموعد الفعلي لحدوث ذلك.

وأوضح“ديجالو” خلال حلقة نقاشية لشبكة“سي إن بي سي” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم، وأن“المهمة لم تكتمل بعد”، ورغم ذلك فإن التشديد النقدي أثبت فاعليته حتى الآن، وحقق نتائج أفضل مما هو متوقع قبل عام.

موضوعات متعلقة انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا تويوتا تستهدف إنتاج أكثر من 10 ملايين سيارة حول العالم في 2024 النفط يرتفع في ظل تصاعد الصراع بالشرق الأوسط

وعند سؤاله عن موعد خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة، أوضح“ديجالو” أنه ينبغي حدوث الأمر هذا العام في حالة عدم وقوع أحداث مفاجئة كبيرة، وأن قرارات المصرف المركزي تعتمد على البيانات الاقتصادية بدلاً من التقويم.

وأردف أن الخطوة التالية سوف تكون خفض الفائدة عند النظر إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، كما أن“ما يمكننا رؤيته على جانبي الأطلسي” -يقصد الاقتصاد الأوروبي ونظيره الأمريكي- يعد بمثابة هبوط ناعم حتى الآن.


المصدر:

MENAFN16012024000202011048ID1107726003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث