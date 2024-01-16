المركزي الفرنسي: الخطوة التالية للمركزي الأوروبي ستكون خفض الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال“فرانسوا فاليروي ديجالو” محافظ المصرف المركزي الفرنسي، إن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي سوف تكون خفض الفائدة هذا العام، لكن لا يمكن تحديد الموعد الفعلي لحدوث ذلك.
وأوضح“ديجالو” خلال حلقة نقاشية لشبكة“سي إن بي سي” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم، وأن“المهمة لم تكتمل بعد”، ورغم ذلك فإن التشديد النقدي أثبت فاعليته حتى الآن، وحقق نتائج أفضل مما هو متوقع قبل عام.
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وعند سؤاله عن موعد خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة، أوضح“ديجالو” أنه ينبغي حدوث الأمر هذا العام في حالة عدم وقوع أحداث مفاجئة كبيرة، وأن قرارات المصرف المركزي تعتمد على البيانات الاقتصادية بدلاً من التقويم.
وأردف أن الخطوة التالية سوف تكون خفض الفائدة عند النظر إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، كما أن“ما يمكننا رؤيته على جانبي الأطلسي” -يقصد الاقتصاد الأوروبي ونظيره الأمريكي- يعد بمثابة هبوط ناعم حتى الآن.
المصدر:
MENAFN16012024000202011048ID1107726003
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