انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين آفاق السياسة النقدية في ظل انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، ورغم صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال عام 2023.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.70% إلى 470 نقطة .
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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.52% إلى 7555 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.74% إلى 16498 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.68% إلى 7361 نقطة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني التي صدرت اليوم، تباطؤ وتيرة تضخم أسعار المستهلكين إلى 5.9% في عام 2023، انخفاضاً من 6.9% في 2022.
وعلى صعيد الشهر الأخير من العام، تسارعت وتيرة التضخم في ألمانيا إلى 3.7% في ديسمبر على أساس سنوي، ارتفاعاً من 3.2% في قراءة نوفمبر، وذلك بعد زيادة أسعار الطاقة بنسبة 4.1% الشهر الماضي بعد انخفاضها 4.5% في نوفمبر.
المصدر:
MENAFN16012024000202011048ID1107726002
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