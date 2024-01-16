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انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا

1/16/2024 4:23:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين آفاق السياسة النقدية في ظل انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، ورغم صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال عام 2023.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.70% إلى 470 نقطة .

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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.52% إلى 7555 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.74% إلى 16498 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.68% إلى 7361 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني التي صدرت اليوم، تباطؤ وتيرة تضخم أسعار المستهلكين إلى 5.9% في عام 2023، انخفاضاً من 6.9% في 2022.

وعلى صعيد الشهر الأخير من العام، تسارعت وتيرة التضخم في ألمانيا إلى 3.7% في ديسمبر على أساس سنوي، ارتفاعاً من 3.2% في قراءة نوفمبر، وذلك بعد زيادة أسعار الطاقة بنسبة 4.1% الشهر الماضي بعد انخفاضها 4.5% في نوفمبر.


المصدر:

MENAFN16012024000202011048ID1107726002

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