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مصر: إشراف أممي على مساعدات غزة لدحض اتهامات الاحتلال

1/16/2024 4:20:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN-أحدثت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، تغييرا شاملا في إجراءات تجميع ونقل المساعدات الإنسانية المتجهة لإغاثة الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

ووجهت السلطات الجهات المتبرعة من داخل البلاد بتسليم تبرعاتها لجمعية الهلال الأحمر، التي ستنقل بدورها المساعدات إلى مناطق الحدود برفح والمخازن المعدَة لاستقبال معونات الدول والمنظمات الدولية في مدينة العريش شمال سيناء.

يقوم الهلال الأحمر المصري وفق الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، بنقل المساعدات المحلية والدولية القادمة عبر مطار وميناء العريش، إلى المنافذ الحدودية برفح وكرم أبو سالم، وإدخالها غزة.

وتعكس التغييرات رغبة السلطات المصرية في إسناد التصرف في المساعدات لجهات محايدة، لتكون تحت إشراف كامل من الجهات التابعة للأمم المتحدة، ومواجهة الادعاءات التي وجهتها إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية، حول مسؤولية مصر عن تعطل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

واستغلت السلطات، شهادة المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، فليب لازاريني، الذي زار مناطق استقبال المساعدات الإنسانية بالعريش، ومعبري رفح وكرم أبو سالم، قبل دخوله إلى قطاع غزة أمس الأول، لتلقي على الجهات الأممية مسؤولية دخول المساعدات للقطاع، عقب تأكيده للصحافيين أن مصر لم تغلق المعابر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، واتهامه آلة الحرب الإسرائيلية بأنها لم تميز أو تستثن بشرا ولا حجرا ولا حيوانا من القتل.

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