الاحتلال يفرض على مواطن غرامة باهظة مقابل الإفراج عن أبقاره

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/PNN- فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مواطن من الأغوار غرامة مالية باهظة مقابل الإفراج عن عشرات رؤوس الأبقار، التي استولت عليها الشهر الماضي.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال فرض غرامة مالية على المواطن قدري دراغمة، من سكان عين الحلوة بنحو 144 ألف شيقل مقابل الإفراج عن 48 رأس بقر استولى عليها الاحتلال قبل عشرين يوما أثناء رعيها في الأغوار.

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت قبل أيام على المواطن ذاته، غرامة مالية قُدرت بـ49 ألف شيقل مقابل الإفراج عن 19 رأس بقر.

وتشهد الأغوار الشمالية بين الفترة والأخرى اعتداءات يقودها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال ضد المواطنين.

وقال صاحب القطيع قدري دراغمة، إن مستعمرا استولى على قرابة 80 رأس بقر أثناء رعيها في المراعي المنتشرة في "أبو الفيران" القريبة من عين الحلوة، وقبل أسبوع دفعتُ قرابة 50 ألف شيقل، ومن الصعب أن أدفع الغرامة الجديدة.