إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم عين السلطان بأريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN- أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين وُصفت حالتهما بالمتوسطة، كما اعتقلت الشاب لؤي أبو شرار عقب مداهمة منزله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق مخيم عين السلطان برفقة جرافة، وقامت بأعمال تجريف في شوارعه الداخلية.