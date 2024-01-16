إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم عين السلطان بأريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين وُصفت حالتهما بالمتوسطة، كما اعتقلت الشاب لؤي أبو شرار عقب مداهمة منزله.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق مخيم عين السلطان برفقة جرافة، وقامت بأعمال تجريف في شوارعه الداخلية.
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