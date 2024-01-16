"المسعود" تعزز قدرات سائقي الشاحنات عبر تنظيم مجموعة من جلسات التدريب والفحوصات الطبية الشاملة

(MENAFN
- mslgroup) أطلق قسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية، بالتعاون مع "شاحنات UD"، الشركة اليابانية المصنعة للشاحنات والتابعة لمجموعة "إيسوزو"، حملة جديد تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية للشركات، والهادفة لتعزيز الوعي لدي سائقي الشاحنات بأهمية السلامة والصحة بما يتماشى مع الالتزام المشترك للمؤسستين بتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة وتحسين مستويات ثقافة العافية في قطاع النقل.
وتهدف "المسعود" و"شاحنات UD" من خلال الدورات التدريبية الشاملة التي شهدتها الحملة، إلى تزويد سائقي الشاحنات بالمعارف الأساسية حول تدابير السلامة والتوعية الصحية. وجرى في إطار الحملة تنظيم دورة تدريبية لمدة نصف يوم مخصصة لسائقي الشاحنات في أحد مرافق "المسعود" للمركبات والمعدات التجارية، وذلك بهدف تعزيز سلامة السائقين عبر إجراء التدريبات النظرية والعملية الشاملة، فضلاً عن خدمات الفحوصات الطبية. وشهد الحدث مشاركة مجموعة من سائقي الشاحنات، والخبراء على مستوى القطاع، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من "المسعود" و"شاحنات UD".
وقال محمد الزفتاوي، المدير العام لقسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية: "ينصب تركيزنا في مجموعة المسعود على توفير مركبات عالية الجودة، بالإضافة إلى حرصنا على تزويد السائقين بالمهارات والمعارف اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين عند قيادة شاحناتهم على الطرقات. ونؤمن بأهمية تعزيز بيئة تعليمية إيجابية لتشجيع السائقين على المشاركة في الدورات التدريبية واكتساب الخبرات التي ترقي بقدراتهم ومستويات أدائهم. ويأتي هذا الحدث في إطار التزامنا المستمر بتعزيز كفاءة السائقين وصحتهم وعافيتهم."
وتم افتتاح الدورات التدريبية عبر تنظيم جلسة نظرية شملت أهم الجوانب ذات الصلة بمبادئ القيادة الآمنة وأنظمة المرور. وأتيحت للسائقين، بعد إنتهاء الجلسة التعليمية، فرصة تطبيق معارفهم عبر إجراء تدريبات عملية على طرازات شاحنات UD"كرونر" و"كويستر". وتمكن السائقون في إطار هذه التجربة من التعرف على أحدث التقنيات وميزات السلامة، ما يضمن أعلى مستويات الاستعدادية لتخطي التحديات التي قد تواجههم أثناء القيادة.
ومن جهته قال مراد هدنا، رئيس "شاحنات UD الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تؤمن شركتنا إيماناً راسخاً بأهمية تدريب السائقين وتعزيز مستويات مشاركتهم ودعمهم للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم. ويسعدنا التعاون مع "المسعود" في إطار هذه المبادرة، التي تتماشى مع التزامنا بتعزيز السلامة على الطرقات والارتقاء بتجارب السائقين. وتهدف شراكتنا إلى إحداث أثر إيجابي في مشهد التنقل، وذلك عبر تزويد سائقي الشاحنات بالمهارات والمعارف الأساسية."
وتعتبر عمليات الفحصوات الطبية من أبرز فعاليات الحملة، حيث خضع السائقون لاختبارات دم شاملة بهدف تقييم حالتهم الصحية وضمان تمتعهم بأعلى مستويات الصحة والعافية. وتدرك "المسعود" أهمية التركيز على صحة السائقين، وتهدف إلى بذل كافة الجهود اللازمة لتعزيز صحتهم الجسدية والعقلية لضمان تأسيس نظام نقل آمن وفعال. كما تضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة المتميزة ومن ضمنها سحب قرعة شمل جميع الحاضرين، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا التي تم تقديمها للمشاركين.
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