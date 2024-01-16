عين على القدس يناقش تداعيات دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، تداعيات القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، وأثرها على مجريات الأحداث في قطاع غزة والقدس بشكل خاص، ومستقبل الأراضي الفلسطينية بشكل عام.

وبحسب تقرير البرنامج المصور في القدس، فإن المقدسيين يعيشون هذه الأيام حالة ترقب شديد لمجريات الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ممارسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ بدء عدوانها عليه في 7 تشرين الأول الماضي.

وتؤكد جنوب أفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة أن أعمال إسرائيل تمثل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة، بناء على ما وثقته ونقلته الصوت والصورة بشكل مباشر.

وأضاف التقرير إن تساؤلات الشارع المقدسي والفلسطيني منصبة حول امتثال إسرائيل لقرارات المحكمة في حال إدانتها، والتي ستصدر في الأسابيع المقبلة.

المحامي والخبير الدولي، محمد دحلة، أكد أن إسرائيل لن تمتثل لقرارات المحكمة، كما فعلت سابقاً مع كل القرارات الدولية وقرارات الشرعية والأمم المتحدة، وحتى قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 فيما يخص الجدار.

ورجح أن دولة الاحتلال ستواجه بعد ذلك مشاكل على المستوى السياسي والدبلوماسي والعلاقات الدولية، ما سيجبرها على التعاون مع هذا القرار، إن لم يكن على مستوى مجلس الأمن، فسيكون على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول، ما سيضعها في عزلة سياسية ستضطرها في النهاية للتعاون مع نتائج هذا القرار.

وأشار التقرير إلى أن القدس تتعرض كذلك لحرب إبادة جماعية من نوع آخر، إذ تعيش تحت وطأة القتل وانتهاك المقدسات والاعتقالات، بالإضافة إلى عمليات الهدم والتشريد من قبل الاحتلال الإسرائيلي دون حسيب أو رقيب. والتي كان آخرها ما حدث في بلدة صور باهر جنوبي القدس، حيث هدمت جرافات الاحتلال منزل الحاج موسى الخطيب دون سابق إنذار، وأضحت عائلته المكونة من 8 أفراد بينهم 3 أطفال دون مأوى.

ولفت التقرير إلى المعاناة التي تعيشها بلدة بيت صفافا جراء السياسات الإسرائيلية المتمثلة بمصادرة الأراضي وتقطيع أوصال البلدة، وبناء المستوطنات اليهودية على تلك الأراضي، بعد أن صادقت لجنة التخطيط والبناء اللوائية على مخطط لبناء حي استيطاني جديد يحمل اسم "جفعات هشاكيد"، مستغلة انشغال العالم بحرب الاحتلال الهمجية على قطاع غزة.

بدوره، استاذ القانون الدولي في جامعة القدس، الدكتور منير نسيبة، قال إن أي دولة في العالم كان بمقدورها رفع القضية ضد الكيان الصهيوني، ولكن جنوب أفريقيا أخذت زمام المبادرة، بسبب خلفيتها الأخلاقية وتاريخها في النضال ضد الاستعمار و"الأبارتهيد"، وفهمها الخاص للنضال الفلسطيني ضد الاستعمار والاحتلال الذي وصل حد "الإبادة الجماعية"، مضيفاً بأن الأردن قرر الانضمام لهذه المبادرة.

ودعا نسيبة جميع الدول التي تساند الحق الفلسطيني، وتريد محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الإفلات من العقاب إلى الانضمام إلى جنوب أفريقيا ومساندتها في المحاججة ضد دفوع الاحتلال، مشيراً إلى أن حجج جنوب أفريقيا مبنية على الوقائع وتقارير الأمم المتحدة، فيما كانت دفوع الاحتلال الإسرائيلي على الكذب والإنكار والتضليل، وغير مسنودة بأي شئ دولي، ونابعة من رأي الاحتلال لوحده.

وأوضح نسيبة أن دفوع إسرائيل في المحكمة وأن ماتقوم به هو "دفاع عن نفسها" غير قانوني، حيث أن هناك نصوصا ملزمة في القانون والأعراف الدولية تؤكد بأن من يحتل دولة لا يمكنه التذرع بالدفاع عن النفس عند استخدامه للقوة ضد الشعب المحتل، لأن الشعب المحتل هو صاحب الحق في الدفاع عن نفسه، كما لا يجوز ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحجة الدفاع عن النفس.

وبين أن الاحتلال قال في المحكمة إنه فعل الكثير لتجنب ضرب المدنيين، ولكن الواقع الذي أكدته تقارير الأمم المتحدة المختلفة توثق استخدم الاحتلال الإسرائيلي قنابل لا تتناسب مع المناطق السكنية المأهولة.

وحول توقعاته لنتائج القضية، قال المحامي نسيبة إن على المحكمة قبول القضية واعتبارها من ضمن اختصاصها "وفقاً للقانون الدولي"، وستقرر احكاماً احترازية، لأنها - بحسب الأحكام القضائية السابقة - وفي حالات "أقل قسوة" مثل البوسنة ومينمار قامت بالحكم بأحكام احترازية.

كما توقع أن تتخذ المحكمة إجراءات احترازية مؤقته بحسب طلبات جنوب أفريقيا. وعلى رأسها وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لأنها السبب في الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري.

--(بترا)

أ ن/ ف ج

16/01/2024 07:02:24

