واشنطن: ترمب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا

واشنطن: ترمب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا
التاريخ
1/16/2024 3:37:28 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 16 كانون الثاني (بترا)- فاز الرئيس السابق دونالد ترمب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية (آيوا) غرب وسط، في نتيجة ترسّخ موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في تشرين الثاني المقبل، بحسب واشنطن تايمز .
وتوقّعت شبكتا (سي إن إن) و(سي بي إس) أن يهزم الرئيس السابق في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي منافسيه الرئيسيين، وهما السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
16/01/2024 06:55:28
MENAFN16012024000117011021ID1107725583
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