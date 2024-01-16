واشنطن: ترمب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 16 كانون الثاني (بترا)- فاز الرئيس السابق دونالد ترمب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية (آيوا) غرب وسط، في نتيجة ترسّخ موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في تشرين الثاني المقبل، بحسب واشنطن تايمز .

وتوقّعت شبكتا (سي إن إن) و(سي بي إس) أن يهزم الرئيس السابق في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي منافسيه الرئيسيين، وهما السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

16/01/2024 06:55:28

