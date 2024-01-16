الأمم المتحدة: عدد شهداء الأونروا في غزة 150 شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن العدد الإجمالي لموظفيها الذين استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 150 شهيدا.

وقالت الوكالة في تقرير إنها أبلغت عن 232 حادثا أثرت على مبانيها والأشخاص بداخلها، فيما قصف الاحتلال الإسرائيلي 66 منشأة تابعة للوكالة بشكل مباشر، وتعرضت 69 منشأة مختلفة لأضرار نتيجة قصف المباني المجاورة.

وأعلنت الأمم المتحدة، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء غزة بلغ 24100 شهيد، وأصيب 60834 فلسطينيا بجروح مختلفة.

وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول الماضي، 344 فلسطينيا، بينهم 88 طفلان فيما بلغ عدد الجرحى 4212 فلسطينيا، بينهم 637 طفلا.

-- (بترا)

م د/ف ج

16/01/2024 06:51:09

