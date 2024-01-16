الأمم المتحدة: عدد شهداء الأونروا في غزة 150 شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن العدد الإجمالي لموظفيها الذين استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 150 شهيدا.
وقالت الوكالة في تقرير إنها أبلغت عن 232 حادثا أثرت على مبانيها والأشخاص بداخلها، فيما قصف الاحتلال الإسرائيلي 66 منشأة تابعة للوكالة بشكل مباشر، وتعرضت 69 منشأة مختلفة لأضرار نتيجة قصف المباني المجاورة.
وأعلنت الأمم المتحدة، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء غزة بلغ 24100 شهيد، وأصيب 60834 فلسطينيا بجروح مختلفة.
وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول الماضي، 344 فلسطينيا، بينهم 88 طفلان فيما بلغ عدد الجرحى 4212 فلسطينيا، بينهم 637 طفلا.
-- (بترا)
م د/ف ج
16/01/2024 06:51:09
MENAFN16012024000117011021ID1107725582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.