الصحة العالمية: مستشفى ناصر يُعالج المرضى على الأرض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 كانون الثاني (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية إن مجمع ناصر الطبي يقدم الرعاية لحوالي 700 مريض، وهو ضعف طاقته العادية، ما يتطلب من المرضى تلقي العلاج على الأرض.
وأضافت المنظمة في تقرير إن المستشفى مٌستمر في استقبال عدد كبير من حالات الصدمات والحروق، بينما تعاني وحدة العناية المركزة ووحدة الحروق من نقص حاد في الموظفين، ما يؤخر العلاج المنقذ للحياة.
وتفيد التقارير بأن حوالي 7 آلاف شخص يحتمون في أراضي المستشفى، في الوقت الذي تتكثف الاعتداءات الإسرائيلية على محيط المستشفى ما يعيق وصول المرضى والعاملين الصحيين، ويعرض حياتهم للخطر ويزيد من تآكل وظائف المستشفى.
من جهتهم، أصدر رؤساء برنامج الأغذية العالمي وصندوق اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بيانًا مشتركًا يحث على فتح طرق دخول جديدة، للسماح بإجراء المزيد من عمليات التفتيش على حدود السلع يوميًا، وتخفيف القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامة الأشخاص الذين يصلون إلى المساعدات ويقومون بتوزيعها.
يذكر أن المساعدات الإنسانية في غزة محدودة بسبب إغلاق جميع المعابر الحدودية في الجنوب باستثناء معبرين (رفح وكرم أبو سالم)، وتخضع لعملية فحص متعددة المستويات للسلع المنقولة إلى غزة.
-- (بترا)
م د/ف ج
16/01/2024 06:44:54
MENAFN16012024000117011021ID1107725581
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