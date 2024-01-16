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الصحة العالمية: مستشفى ناصر يُعالج المرضى على الأرض

1/16/2024 3:37:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 16 كانون الثاني (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية إن مجمع ناصر الطبي يقدم الرعاية لحوالي 700 مريض، وهو ضعف طاقته العادية، ما يتطلب من المرضى تلقي العلاج على الأرض.
وأضافت المنظمة في تقرير إن المستشفى مٌستمر في استقبال عدد كبير من حالات الصدمات والحروق، بينما تعاني وحدة العناية المركزة ووحدة الحروق من نقص حاد في الموظفين، ما يؤخر العلاج المنقذ للحياة.
وتفيد التقارير بأن حوالي 7 آلاف شخص يحتمون في أراضي المستشفى، في الوقت الذي تتكثف الاعتداءات الإسرائيلية على محيط المستشفى ما يعيق وصول المرضى والعاملين الصحيين، ويعرض حياتهم للخطر ويزيد من تآكل وظائف المستشفى.
من جهتهم، أصدر رؤساء برنامج الأغذية العالمي وصندوق اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بيانًا مشتركًا يحث على فتح طرق دخول جديدة، للسماح بإجراء المزيد من عمليات التفتيش على حدود السلع يوميًا، وتخفيف القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامة الأشخاص الذين يصلون إلى المساعدات ويقومون بتوزيعها.
يذكر أن المساعدات الإنسانية في غزة محدودة بسبب إغلاق جميع المعابر الحدودية في الجنوب باستثناء معبرين (رفح وكرم أبو سالم)، وتخضع لعملية فحص متعددة المستويات للسلع المنقولة إلى غزة.
-- (بترا)
م د/ف ج
16/01/2024 06:44:54

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