الأغذية العالمي واليونيسف يحذران من خطر الموت والمجاعة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 كانون الثاني (بترا)- حذرت المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، سندي مكين، من خطر الموت جوعا الذي يواجه سكان غزة بالرغم من أن الشاحنات المملوءة بالأغذية تفصلها أميال قليلة عن القطاع.

ونقلت الأمم المتحدة تصريحات أدلت بها مكين، قالت فيها "في كل ساعة ضائعة تعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر، ويمكننا أن نبقي المجاعة بعيدة عنا، ولكن فقط إذا تمكنا من توفير الإمدادات الكافية والوصول الآمن إلى جميع المحتاجين أينما كانوا.

ويؤكد أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والتغذية أن جميع سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لصندوق اليونيسف، كاثرين رسل إن "الأطفال المعرضين لخطر الموت بسبب سوء التغذية والأمراض يحتاجون بشدة إلى العلاج الطبي والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، لكن الظروف على الأرض لا تسمح لنا بالوصول بأمان إلى الأطفال والأسر.

واشارت في بيان نقلته الأمم المتحدة، إلى أن بعض المواد التي يحتاجها الصندوق بشدة لإصلاح وزيادة إمدادات المياه ما زالت ممنوعة من الدخول إلى غزة.

وشددت على ان حياة الأطفال وأسرهم على المحك، فكل دقيقة لها أهميتها."

ويتوقع صندوق اليونيسف أن هزال الأطفال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية التي تهدد الحياة، يمكن أن يؤثر على 10 آلاف طفل في الأسابيع القليلة المقبلة.

كما حذر صندوق اليونيسف من أن الأطفال في جنوب غزة لا يحصلون إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة.

ووفقاً للمعايير الإنسانية، يبلغ الحد الأدنى لكمية المياه اللازمة في حالات الطوارئ 15 لتراً، بما في ذلك مياه الشرب والغسيل والطهي للبقاء على قيد الحياة.

-- (بترا)

م د/ف ج

16/01/2024 06:40:48

