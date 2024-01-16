إسرائيل تعرض العاملين الإنسانيين بقطاع غزة لمخاطر أمنية (تقرير)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي اليوم الثلاثاء بأن البعثات الإنسانية العاملة في غزة أبلغت عن حالتي احتجاز أعضاء قافلة من قبل القوات الإسرائيلية، وحالتين لهجمات على قوافل.
وأضاف التقرير إن إحجام السلطات الإسرائيلية عن فتح طرق الإمداد الرئيسة، وتسهيل العبور في الوقت المناسب عبر نقطة التفتيش التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي قد عرّض الجهات الفاعلة الإنسانية لمخاطر أمنية.
ويتابع التقرير، إن قدرة الوكالات الإنسانية على العمل بأمان وفعالية لا تزال معرضة للخطر الشديد بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على استيراد المعدات الإنسانية الحيوية.
واشار إلى أنه لا يعمل حاليًا سوى خط أنابيب واحد فقط من خطوط أنابيب المياه الثلاثة القادمة من "إسرائيل"، فيما يحتاج خط أنابيب المياه في المنطقة الوسطى الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 17 ألف متر مكعب من المياه يوميًا إلى إصلاحات عاجلة.
-- (بترا)
م د/ف ج
16/01/2024 06:31:45
MENAFN16012024000117011021ID1107725579
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