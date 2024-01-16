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إسرائيل تعرض العاملين الإنسانيين بقطاع غزة لمخاطر أمنية (تقرير)

1/16/2024 3:37:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 16 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي اليوم الثلاثاء بأن البعثات الإنسانية العاملة في غزة أبلغت عن حالتي احتجاز أعضاء قافلة من قبل القوات الإسرائيلية، وحالتين لهجمات على قوافل.
وأضاف التقرير إن إحجام السلطات الإسرائيلية عن فتح طرق الإمداد الرئيسة، وتسهيل العبور في الوقت المناسب عبر نقطة التفتيش التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي قد عرّض الجهات الفاعلة الإنسانية لمخاطر أمنية.
ويتابع التقرير، إن قدرة الوكالات الإنسانية على العمل بأمان وفعالية لا تزال معرضة للخطر الشديد بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على استيراد المعدات الإنسانية الحيوية.
واشار إلى أنه لا يعمل حاليًا سوى خط أنابيب واحد فقط من خطوط أنابيب المياه الثلاثة القادمة من "إسرائيل"، فيما يحتاج خط أنابيب المياه في المنطقة الوسطى الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 17 ألف متر مكعب من المياه يوميًا إلى إصلاحات عاجلة.
-- (بترا)
م د/ف ج
16/01/2024 06:31:45

MENAFN16012024000117011021ID1107725579

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