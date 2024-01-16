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جلسة لمجلس الأمن بشان اليمن اليوم

1/16/2024 3:37:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 16 كانون الثاني (بترا)- يعقد أعضاء مجلس الأمن اليوم الثلاثاء مشاورات مغلقة بشأن اليمن.
ومن المتوقع أن يستمع الأعضاء إلى إحاطات بشأن اليمن من المبعوث الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، ومن مساعد إدارة الشؤون الإنسانية، جويس مسويا، ومن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اللواء مايكل بيري.
وناقش المجلس الأسبوع الماضي، بطلب روسي، الضربات الأميركية والبريطانية على المدن اليمنية.
-- (بترا)
م د/اص/ ف ج
16/01/2024 06:28:25

MENAFN16012024000117011021ID1107725578

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