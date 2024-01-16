طقس بارد في أغلب المناطق اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)-يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

وبحسب التقرير، تغطي سماء المملكة يوم غدٍ الأربعاء، كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء يومي الخميس والجمعة باردة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تميل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 4، وفي مرتفعات الشراة 11 - 3، وفي مناطق البادية 17 - 5، وفي مناطق السهول 16 - 8، وفي الأغوار الشمالية 23 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 14، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص/ ف ج

16/01/2024 06:27:11

