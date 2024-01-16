انطلاق بطولة الناشئات للكرة الطائرة غدا

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- تنطلق يوم غد الثلاثاء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب منافسات بطولة الناشئات للكرة الطائرة بمشاركة فرق التعاون ومرصع والنصر ودي لاسال والنقع. ويلتقي فريقا التعاون والنقع عند الساعة الرابعة مساء، ثم يلتقي فريقا مرصع ودي لاسال عند الساعة السادسة مساء. --(بترا) ض ع/ب ع/ ع ط 15/01/2024 23:43:19

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