عموتة: منتخبنا قدم أداء جيدا أمام ماليزيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 15 كانون الثاني (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، أهمية الفوز على ماليزيا بنتيجة 4-0 في المباراة التي جرت اليوم في قطر ضمن منافسات كأس آسيا.
وأشار عموتة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إلى أن فريقه قدم أداء جيدا خاصة في الشوط الأول من المباراة الذي شهد تسجيل 3 أهداف.
وأضاف: نتطلع للمباراة المقبلة أمام كوريا الجنوبية ثم البحرين وثقتي باللاعبين عالية.
من جهته أكد قائد المنتخب الوطني موسى التعمري، خلال المؤتمر الصحفي رضاه عما قدمه وزملاؤه في المباراة، معتبرا أن هذا الفوز جاء مهما قبل مباراتي كوريا الجنوبية والبحرين.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
15/01/2024 23:40:49
MENAFN16012024000117011021ID1107725575
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