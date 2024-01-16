عموتة: منتخبنا قدم أداء جيدا أمام ماليزيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 15 كانون الثاني (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، أهمية الفوز على ماليزيا بنتيجة 4-0 في المباراة التي جرت اليوم في قطر ضمن منافسات كأس آسيا.

وأشار عموتة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إلى أن فريقه قدم أداء جيدا خاصة في الشوط الأول من المباراة الذي شهد تسجيل 3 أهداف.

وأضاف: نتطلع للمباراة المقبلة أمام كوريا الجنوبية ثم البحرين وثقتي باللاعبين عالية.

من جهته أكد قائد المنتخب الوطني موسى التعمري، خلال المؤتمر الصحفي رضاه عما قدمه وزملاؤه في المباراة، معتبرا أن هذا الفوز جاء مهما قبل مباراتي كوريا الجنوبية والبحرين.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ ع ط

15/01/2024 23:40:49