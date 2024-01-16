القسيس إسحق: ما يحدث في غزة حرب إبادة وتطهير عرقي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني(بترا)- نضال النوافعة- قال القسيس في كنيسة عيد الميلاد اللوثرية في بيت لحم الدكتور منذر إسحق، إن ما يحدث في غزة حرب إبادة وتطهير عرقي ودمار موجع خلّفته آلة الحرب الإسرائيلية، التي تركت كارثة كبيرة، ودمرت البنية التحتية، وشردت مليوني غزي، مع ما يُرافق ذلك من قَتل وتجويع وتخويف ورعب.

وأوضح إسحق، خلال الندوة التي نظمتها المبادرة العربية المسيحيّة "عروبة" اليوم الإثنين بالتعاون مع الجمعيّة الأرثوذكسية بعنوان"العرب المسيحيّون بينَ الصمود والتهجير" أن المسيحيين هجّروا، ولَجأوا إلى الكنائس، وخسروا كل شيء، وما زالت إسرائيل تتمادى في القتل؛ لأنها تدرك أنه لا يوجد من يحاسبها، مشيرا إلى أن الوضع اليوم كارثي، ومُرعب. ووصف الوضع في غزة بالجحيم، لا سيما وأن الأهالي هناك بلا سكن، و بلا مأوى، أو غذاء، أو دواء، يعيشون لحظات مرعبة تحت القصف القاتل.

وأضاف خلال الجلسة التي حضرتها سفيرة جنوب إفريقيا في الأردن"تشيلاني موكوينا"، يجب على الكنيسة أن تنخرط بالواقع وبقضايا مجتمعنا، ويكون لها صوت إنساني، ينتصر للحق ويعكس ضمير للمجتمع من خلال مخاطبة السياسيين، وأن لا يتوقف دورها فقط على الجانب الديني.

وقال القسيس إسحق، إن مسؤوليتنا بأن نتكلم، ونكون صوت أهلنا في غزة أمام العالم، فكل ما يحصل في أرضنا ظلم كبير، وعلينا إنصاف المظلوم، لإيماننا بأن النور سينتصر على الظلم، مشيرًا إلى أن النكبة مستمرة منذ 76 عامًا، والتهجير مستمر قبل الحرب وبعدها.

وشدد على وجوب أن يكون للكنيسة موقف إنساني ووطني، لافتًا إلى أن المواطنة الصالحة هي مواطنة المسؤولية، والمحبة، والحرية، فلن نقبل العيش في الحرية مالم نشارك بها، ولن نقبل الأكل من خيرات أرض لم ندافع عنها.

وبيّن القسيس إن ما يحدث في غزة استعمار هدفه واضح، وهو اقتلاعنا من أرضنا، وأن اللاهوت الغربي سهل لهذا الاستعمار، فالمقاومة حق، وواجب حسب اللاهوت الشرقي، داعيًا إلى الصمود أمام هذه المحنة، فالصمود شهادة لا انعزال، وتجذر في الوطن، وشركات مصيرية، وتمسك بالعظمة الداعية إلى السلام.

وأشاد بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة، والشجاعة قبل الحرب وبعدها، ودفاعه المستمر عن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته على أرضه، ودعمه القوي لملف جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

بدوره أكد رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية الدكتور إحسان الحمارنة ضرورة التصدّي للتحدّيات الحالية، والتأثير بمعركة الوعي الثقافي، والسياسي من خلال رسالة المُبادرة العربية المسيحيّة، المنبثقة من الدفاع عن القضايا الوطنية، والإقليمية بما في ذلك القضية الفلسطينية، ومواجهة أنظمة الاستعمار، وفضح مُمارسات الاحتلال الصهيوني محليًّا وعالميًّا.

وأضاف حمارنة أن المسيحيين العرب هم مواطنون لهم كافة الحقوق، وهم من ركائز الحضارة العربية، و الإسلامية، ويعانون من التهجير القسري الذي تشرف عليه الصهيونية؛ لإنهاء الوجود المسيحي في الشرق، لافتًا إلى أن رجال الدين المسيحيّ كانوا دائمًا مدافعين عن القضايا العربية كافة، والقضية الفلسطينية خاصة.

- -(بترا)

ن ن/ب ع/ ع ط

15/01/2024 23:33:07