هيئة بريطانية: السفينة المتضررة من صاروخ قرب عدن تتابع رحلتها

هيئة بريطانية: السفينة المتضررة من صاروخ قرب عدن تتابع رحلتها
التاريخ
1/16/2024 3:37:13 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 15 كانون الثاني (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن "السفينة التي أصيبت بصاروخ قرب عدن باليمن هي وطاقمها بخير".
وأضافت الهيئة البريطانية في بيان مساء اليوم الإثنين، إن السفينة تتابع رحلتها إلى وجهتها المقررة".
وكانت الهيئة أعلنت في بيان سابق اليوم، عن وقوع حادثة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن، حيث أصيبت سفينة بصاروخ قرب مدينة عدن اليمنية.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ ع ط
15/01/2024 23:07:51
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