هيئة بريطانية: السفينة المتضررة من صاروخ قرب عدن تتابع رحلتها

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 15 كانون الثاني (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن "السفينة التي أصيبت بصاروخ قرب عدن باليمن هي وطاقمها بخير".

وأضافت الهيئة البريطانية في بيان مساء اليوم الإثنين، إن السفينة تتابع رحلتها إلى وجهتها المقررة".

وكانت الهيئة أعلنت في بيان سابق اليوم، عن وقوع حادثة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن، حيث أصيبت سفينة بصاروخ قرب مدينة عدن اليمنية.

--(بترا)

ر ش/ب ع/ ع ط

15/01/2024 23:07:51