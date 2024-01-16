الرصيفة: أمسية شعرية تصور مشاهد القتل والدمار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 15 كانون الثاني (بترا)- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين أمسية شعرية وفنية تحت عنوان "غزة تنزف" في قاعة حزب الائتلاف الوطني بلواء الرصيفة ضمن أنشطة المنتدى لدعم النضال الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي.

وشارك في الأمسية التي أدراها نائب رئيس المنتدى محمود الحاج صالح، الشعراء شفيق العطاونة، و عقل قدح و رائد جبريل.

وتحدث الصالح حول الاحداث الأليمة التي يعيشها الأهل في قطاع غزة وحجم المعاناة التي يتعرضون لها نتيجة العدوان الغاشم وأهمية بث روح الانتصار ورفع المعنويات على جميع الصعد.

وأشار الى حجم الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه الأردن للأشقاء في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني عربيا ودوليا.

وبدأ الأمسية الشاعر شفيق العطاونة بعدد من القصائد الجديدة ومنها الى وائل الدحدوح ونداء الشهادة وقاطع واركض برجلك وغزة.

ورسم العطاونة في قصائده، صور التضحيات الوطنية للشعب الفلسطيني وشجاعة ابنائه.

وقدم الشاعر رائد جبريل قصائد: طوفان الاقصى, اضرب بالياسين, فلسطين, الى الاقصى نسير معا. عبر فيها عن مشاعر الحب والشوق للأقصى الشريف وأهمية الدفاع عنه والعمل والتضحية في سبيل التحرير.

من جهته قدم الكاتب والشاعر قدح محاضرة بعنوان غزة في عيون الهاشميين، استعرض فيها وبعد مائة يوم من العدوان الصهيوني ما قدمه الأردن ويقدمه للقضيةولكسر الحصار على غزة.

--(بترا)

ر ن/ب ع/ ع ط

15/01/2024 22:29:34