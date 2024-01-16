الرصيفة: أمسية شعرية تصور مشاهد القتل والدمار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 15 كانون الثاني (بترا)- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين أمسية شعرية وفنية تحت عنوان "غزة تنزف" في قاعة حزب الائتلاف الوطني بلواء الرصيفة ضمن أنشطة المنتدى لدعم النضال الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي.
وشارك في الأمسية التي أدراها نائب رئيس المنتدى محمود الحاج صالح، الشعراء شفيق العطاونة، و عقل قدح و رائد جبريل.
وتحدث الصالح حول الاحداث الأليمة التي يعيشها الأهل في قطاع غزة وحجم المعاناة التي يتعرضون لها نتيجة العدوان الغاشم وأهمية بث روح الانتصار ورفع المعنويات على جميع الصعد.
وأشار الى حجم الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه الأردن للأشقاء في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني عربيا ودوليا.
وبدأ الأمسية الشاعر شفيق العطاونة بعدد من القصائد الجديدة ومنها الى وائل الدحدوح ونداء الشهادة وقاطع واركض برجلك وغزة.
ورسم العطاونة في قصائده، صور التضحيات الوطنية للشعب الفلسطيني وشجاعة ابنائه.
وقدم الشاعر رائد جبريل قصائد: طوفان الاقصى, اضرب بالياسين, فلسطين, الى الاقصى نسير معا. عبر فيها عن مشاعر الحب والشوق للأقصى الشريف وأهمية الدفاع عنه والعمل والتضحية في سبيل التحرير.
من جهته قدم الكاتب والشاعر قدح محاضرة بعنوان غزة في عيون الهاشميين، استعرض فيها وبعد مائة يوم من العدوان الصهيوني ما قدمه الأردن ويقدمه للقضيةولكسر الحصار على غزة.
--(بترا)
ر ن/ب ع/ ع ط
15/01/2024 22:29:34
MENAFN16012024000117011021ID1107725570
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