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محاضرة في الكورة تحث على إسناد الفتوى لأهلها

1/16/2024 3:37:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 15 كانون الثاني (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي إربد اليوم الإثنين، محاضرة توعوية تناولت "الفتوى وشروطها وأحكامها"، بمشاركة أئمة ووعاظ وواعظات المديرية.
وقال مدير أوقاف الكورة خالد بني ياسين، إن تنظيم النشاطات التوعوية تأتي لرؤية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تعزيز مبدأ التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني لرفد الأئمة والوعاظ والواعظات بالخبرات والمهارات بغية التصدي للوقائع المستجدة لغاية الحفاظ على الأمن المجتمعي.
بدوره، أشار مفتي لواء الكورة الدكتور عبد الله مقدادي، في محاضرته، إلى فوضى الفتوى الذي بات يتسم بها الواقع المعاصر وعدم اسناد الفتوى لأهل العلم والاختصاص، ما يؤدي إلى عدم ضبط الفتاوى وخصوصا فيما يتعلق بأمر المسلمين فقهاً وعملاً.
وعرض مقدادي، لبعض الأمثلة المتصلة بإطلاق الفتاوى في المجتمع من خلال الوقائع كأحكام الطلاق وألفاظه وأحكام اليمين وغيرها من الفتاوى التي يكثر فيها الجدل وإطلاق الأحكام جزافا.
ودعا الوعاظ والأئمة إلى التوخي والتروي في إطلاق الفتاوى لأبناء المجتمع وإسناد هذه الأمور إلى المختصين من دائرة الإفتاء العام، مشيرا إلى التشاركية بين دائرة الإفتاء ووزارة الأوقاف التي تتمثل نفس الرؤيا والأهداف في تعزيز الوعي بالدين الإسلامي لايجاد مجتمع منتم لهويتة الإسلامية والوطنية.
--(بترا)
أ غ / ب ع/ ع ط
15/01/2024 22:27:51

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