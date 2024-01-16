محاضرة في الكورة تحث على إسناد الفتوى لأهلها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 15 كانون الثاني (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي إربد اليوم الإثنين، محاضرة توعوية تناولت "الفتوى وشروطها وأحكامها"، بمشاركة أئمة ووعاظ وواعظات المديرية.
وقال مدير أوقاف الكورة خالد بني ياسين، إن تنظيم النشاطات التوعوية تأتي لرؤية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تعزيز مبدأ التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني لرفد الأئمة والوعاظ والواعظات بالخبرات والمهارات بغية التصدي للوقائع المستجدة لغاية الحفاظ على الأمن المجتمعي.
بدوره، أشار مفتي لواء الكورة الدكتور عبد الله مقدادي، في محاضرته، إلى فوضى الفتوى الذي بات يتسم بها الواقع المعاصر وعدم اسناد الفتوى لأهل العلم والاختصاص، ما يؤدي إلى عدم ضبط الفتاوى وخصوصا فيما يتعلق بأمر المسلمين فقهاً وعملاً.
وعرض مقدادي، لبعض الأمثلة المتصلة بإطلاق الفتاوى في المجتمع من خلال الوقائع كأحكام الطلاق وألفاظه وأحكام اليمين وغيرها من الفتاوى التي يكثر فيها الجدل وإطلاق الأحكام جزافا.
ودعا الوعاظ والأئمة إلى التوخي والتروي في إطلاق الفتاوى لأبناء المجتمع وإسناد هذه الأمور إلى المختصين من دائرة الإفتاء العام، مشيرا إلى التشاركية بين دائرة الإفتاء ووزارة الأوقاف التي تتمثل نفس الرؤيا والأهداف في تعزيز الوعي بالدين الإسلامي لايجاد مجتمع منتم لهويتة الإسلامية والوطنية.
--(بترا)
أ غ / ب ع/ ع ط
15/01/2024 22:27:51
MENAFN16012024000117011021ID1107725569
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