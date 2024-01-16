المنتخب الوطني يفوز على ماليزيا في بطولة كأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 15 كانون الثاني (بترا) - حقق المنتخب الوطني لكرة القدم انطلاقة قوية في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه الكبير على منتخب ماليزيا بنتيجة 4-0 في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد الجنوب في الدوحة.
وسجل أهداف المنتخب محمود مرضي هدفين في الدقيقتين 12 و32 وموسى التعمري هدفين في الدقيقة 18 من ركلة جزاء والدقيقة 85.
ووفق الرسالة الإعلامية لوفد اتحاد الإعلام الرياضي لبطولة كأس آسيا تأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي كوريا الجنوبية والبحرين، حيث فاز منتخب كوريا على البحرين بنتيجة 3-1.
وتصدر المنتخب الوطني المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب كوريا.
وشهدت مباراة اليوم اداءا جيدا من لاعبي المنتخب الذين لعبوا بطريقة 3-4-3 حيث مثل المنتخب في تشكيلته الأساسية يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى وعبدالله نصيب وسالم عجالين ويزن عرب واحسان حداد ونور الروابدة ويزن الرشدان ومحمود مرضي وموسى التعمري ويزن نعيمات وعلي علوان، علما ان مرضي حرج مصابا في الشوط الأول وشارك مكانه محمد ابو حشيش.
وتفوق المنتخب الوطني على نظيره الماليزي مستمدا الثقة والعزيمة من الجماهير الأردنية التي ساندته في المدرجات.
ورفرف العلم الأردني في مدرجات ستاد الجنوب وعلت الاهازيج الأردنية خلال المباراة وبعد انتهائها فرحة بهذا الفوز الثمين.
ويخوض المنتخب الوطني ثاني مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل أمام منتخب كوريا الجنوبية قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء منتخب البحرين يوم 20 الحالي.
يشار إلى أن ساحة سوق واقف وعدة مناطق في الدوحة تشهد تجمعات لجماهير الكرة الأردنية التي حضرت لمساندة منتخب النشامى في هذه البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا.
--(بترا)
خ خ/ ع ط
15/01/2024 22:37:26
MENAFN16012024000117011021ID1107725568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.