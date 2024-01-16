المنتخب الوطني يفوز على ماليزيا في بطولة كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 15 كانون الثاني (بترا) - حقق المنتخب الوطني لكرة القدم انطلاقة قوية في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه الكبير على منتخب ماليزيا بنتيجة 4-0 في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد الجنوب في الدوحة.

وسجل أهداف المنتخب محمود مرضي هدفين في الدقيقتين 12 و32 وموسى التعمري هدفين في الدقيقة 18 من ركلة جزاء والدقيقة 85.

ووفق الرسالة الإعلامية لوفد اتحاد الإعلام الرياضي لبطولة كأس آسيا تأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي كوريا الجنوبية والبحرين، حيث فاز منتخب كوريا على البحرين بنتيجة 3-1.

وتصدر المنتخب الوطني المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب كوريا.

وشهدت مباراة اليوم اداءا جيدا من لاعبي المنتخب الذين لعبوا بطريقة 3-4-3 حيث مثل المنتخب في تشكيلته الأساسية يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى وعبدالله نصيب وسالم عجالين ويزن عرب واحسان حداد ونور الروابدة ويزن الرشدان ومحمود مرضي وموسى التعمري ويزن نعيمات وعلي علوان، علما ان مرضي حرج مصابا في الشوط الأول وشارك مكانه محمد ابو حشيش.

وتفوق المنتخب الوطني على نظيره الماليزي مستمدا الثقة والعزيمة من الجماهير الأردنية التي ساندته في المدرجات.

ورفرف العلم الأردني في مدرجات ستاد الجنوب وعلت الاهازيج الأردنية خلال المباراة وبعد انتهائها فرحة بهذا الفوز الثمين.

ويخوض المنتخب الوطني ثاني مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل أمام منتخب كوريا الجنوبية قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء منتخب البحرين يوم 20 الحالي.

يشار إلى أن ساحة سوق واقف وعدة مناطق في الدوحة تشهد تجمعات لجماهير الكرة الأردنية التي حضرت لمساندة منتخب النشامى في هذه البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا.

--(بترا)

خ خ/ ع ط

15/01/2024 22:37:26